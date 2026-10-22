Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.44 WIB

Toprak Razgatlioglu Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2026, Bakal Jalani Operasi

Toprak Razgatlioglu absen hingga akhir MotoGP 2026 akibat dislokasi bahu kanan setelah terjatuh di Mandalika. Dia dijadwalkan menjalani operasi. (Crash) - Image

Toprak Razgatlioglu absen hingga akhir MotoGP 2026 akibat dislokasi bahu kanan setelah terjatuh di Mandalika. Dia dijadwalkan menjalani operasi. (Crash)

JawaPos.com - Toprak Razgatlioglu dipastikan mengakhiri musim debutnya di MotoGP lebih cepat. Pembalap Pramac Yamaha itu mengalami dislokasi bahu kanan, seusai terjatuh akibat highside di Tikungan 13 saat latihan bebas kedua (FP2) Grand Prix Indonesia dua pekan lalu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, cedera Toprak lebih parah dari perkiraan awal. Karena itu, Pramac mengumumkan pada Selasa (20/10) bahwa pembalap asal Turki tersebut akan melewatkan Grand Prix Australia di Phillip Island akhir pekan ini dan seluruh seri tersisa.

“Saya sangat kecewa harus melewatkan Grand Prix Australia. Phillip Island merupakan salah satu sirkuit favorit dan tempat saya mengalami beberapa momen istimewa sepanjang karier di Superbike,” ujar Toprak dikutip dari Motorsport.

Toprak seakan mengikuti jejak Marc Marquez, yang musim lalu juga harus mengakhiri musim lebih cepat seusai terjatuh di Mandalika. Ketika itu, Marc mengalami cedera bahu kanan dan ligamen saat balapan utama. Awalnya, tim medis tidak berencana melakukan operasi. Namun, pemeriksaan lanjutan menunjukkan cedera yang dialaminya lebih serius dari perkiraan.

Kini, Toprak pun tidak ingin memaksakan diri. Dia dijadwalkan menjalani operasi pada Senin (26/10) pekan depan.

“Ini bukan keputusan mudah, tetapi setelah berkonsultasi dengan dokter dan orang-orang terdekat, kami yakin ini langkah yang tepat untuk masa depan saya.”

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran, Motorsport
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.16 WIB

Prediksi Skor PSM Makassar vs Persebaya: Juku Eja Incar Kemenangan Beruntun - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSM Makassar vs Persebaya: Juku Eja Incar Kemenangan Beruntun

Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.43 WIB

Prediksi Skor Celtic vs Celta Vigo: Sama-Sama Terpuruk, Siapa Bangkit? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Celtic vs Celta Vigo: Sama-Sama Terpuruk, Siapa Bangkit?

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.38 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore