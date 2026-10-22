Toprak Razgatlioglu Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2026, Bakal Jalani Operasi

Toprak Razgatlioglu absen hingga akhir MotoGP 2026 akibat dislokasi bahu kanan setelah terjatuh di Mandalika. Dia dijadwalkan menjalani operasi. (Crash)
Hasil pemeriksaan menunjukkan, cedera Toprak lebih parah dari perkiraan awal. Karena itu, Pramac mengumumkan pada Selasa (20/10) bahwa pembalap asal Turki tersebut akan melewatkan Grand Prix Australia di Phillip Island akhir pekan ini dan seluruh seri tersisa.
“Saya sangat kecewa harus melewatkan Grand Prix Australia. Phillip Island merupakan salah satu sirkuit favorit dan tempat saya mengalami beberapa momen istimewa sepanjang karier di Superbike,” ujar Toprak dikutip dari Motorsport.
Toprak seakan mengikuti jejak Marc Marquez, yang musim lalu juga harus mengakhiri musim lebih cepat seusai terjatuh di Mandalika. Ketika itu, Marc mengalami cedera bahu kanan dan ligamen saat balapan utama. Awalnya, tim medis tidak berencana melakukan operasi. Namun, pemeriksaan lanjutan menunjukkan cedera yang dialaminya lebih serius dari perkiraan.
Kini, Toprak pun tidak ingin memaksakan diri. Dia dijadwalkan menjalani operasi pada Senin (26/10) pekan depan.
“Ini bukan keputusan mudah, tetapi setelah berkonsultasi dengan dokter dan orang-orang terdekat, kami yakin ini langkah yang tepat untuk masa depan saya.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022