Toprak Razgatlioglu Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2026, Bakal Jalani Operasi

JawaPos.com - Toprak Razgatlioglu dipastikan mengakhiri musim debutnya di MotoGP lebih cepat. Pembalap Pramac Yamaha itu mengalami dislokasi bahu kanan, seusai terjatuh akibat highside di Tikungan 13 saat latihan bebas kedua (FP2) Grand Prix Indonesia dua pekan lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan, cedera Toprak lebih parah dari perkiraan awal. Karena itu, Pramac mengumumkan pada Selasa (20/10) bahwa pembalap asal Turki tersebut akan melewatkan Grand Prix Australia di Phillip Island akhir pekan ini dan seluruh seri tersisa.

“Saya sangat kecewa harus melewatkan Grand Prix Australia. Phillip Island merupakan salah satu sirkuit favorit dan tempat saya mengalami beberapa momen istimewa sepanjang karier di Superbike,” ujar Toprak dikutip dari Motorsport.

Toprak seakan mengikuti jejak Marc Marquez, yang musim lalu juga harus mengakhiri musim lebih cepat seusai terjatuh di Mandalika. Ketika itu, Marc mengalami cedera bahu kanan dan ligamen saat balapan utama. Awalnya, tim medis tidak berencana melakukan operasi. Namun, pemeriksaan lanjutan menunjukkan cedera yang dialaminya lebih serius dari perkiraan.

Kini, Toprak pun tidak ingin memaksakan diri. Dia dijadwalkan menjalani operasi pada Senin (26/10) pekan depan.

“Ini bukan keputusan mudah, tetapi setelah berkonsultasi dengan dokter dan orang-orang terdekat, kami yakin ini langkah yang tepat untuk masa depan saya.”