Jakarta Running Festival 2026 Diikuti 37 Ribu Pelari, Strategi Hidrasi Jadi Sorotan

JawaPos.com – Sebanyak 37 ribu pelari ambil bagian dalam Jakarta Running Festival (JRF) 2026 yang berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 24–25 Oktober. Di tengah cuaca panas dan kelembapan tinggi, kesiapan fisik, pengaturan cairan tubuh, serta dukungan fasilitas di sepanjang rute menjadi faktor penting untuk membantu peserta menyelesaikan lomba.

Puncak rangkaian JRF 2026 berlangsung melalui kategori maraton pada Minggu (25/10). Prosesi flag-off dimulai pukul 04.00 WIB dari kawasan Istora Senayan. Lebih dari 4.500 pelari, termasuk 10 atlet elite, bersiap menaklukkan lintasan sepanjang 42,195 kilometer.

Project Director Jakarta Running Festival 2026, Dickie Widjaja, menyebut jumlah peserta dan antusiasme pelari meningkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Status World Athletics Label untuk kategori maraton serta peningkatan menjadi World Athletics Gold Label untuk half marathon turut menjadi daya tarik bagi peserta.

Namun, bertambahnya jumlah pelari juga menuntut kesiapan penyelenggara dalam menyediakan fasilitas dan menjaga keamanan selama perlombaan. Salah satu perhatian utama adalah memastikan kebutuhan cairan peserta tetap terpenuhi, mengingat cuaca Jakarta yang panas dan lembap.

“Seperti kita ketahui udara Jakarta cukup panas dan lembap. Ini salah satu yang kami antisipasi agar peserta tidak rentan mengalami dehidrasi,” ujar Dickie dalam keterangannya, dikutip Senin (26/10).

Hidrasi Jadi Perhatian dalam Perlombaan Medical Director Jakarta Running Festival 2026, dr. Andi Kurniawan, Sp.KO, juga menekankan pentingnya kesiapan fisik dan strategi hidrasi dalam mengikuti lomba lari jarak jauh. Menurutnya, peserta perlu memperhatikan kebutuhan cairan tubuh untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan selama perlombaan.

“Peran isotonic drink di JRF juga penting karena dapat dengan cepat menggantikan cairan tubuh yang hilang dengan kandungan elektrolitnya. Intinya dengan hidrasi yang baik, teman-teman pelari tidak cepat mengalami fatigue atau resiko terjadinya masalah kesehatan menjadi sangat kecil,” terang dia.

Bagi peserta, JRF 2026 bukan sekadar ajang mengejar catatan waktu, tetapi juga kesempatan menguji konsistensi latihan dan kemampuan mengatur strategi.

Agus Putranto, pelari berusia 46 tahun asal Semarang yang mengikuti kategori 5K dan maraton penuh, mengaku harus cermat mengatur tempo agar dapat memenuhi batas waktu atau cut-off point (COP).