Triple-Double Embiid Bawa 76ers Kalahkan Bucks 127-116

JawaPos.com - Joel Embiid mencatatkan triple-double untuk membawa Philadelphia 76ers mengalahkan Milwaukee Bucks 127-116 pada lanjutan NBA 2026/2027 sekaligus mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam tiga pertandingan awal musim.

Dalam pertandingan di Philadelphia, Sabtu (24/10) malam waktu setempat atau Minggu WIB, Embiid membukukan 28 poin, 11 rebound, dan 10 assist meskipun 76ers tampil tanpa LeBron James.

Tyrese Maxey menambahkan 26 poin, sedangkan Jaylen Brown menyumbangkan 27 poin tepat pada ulang tahunnya yang ke-30.

VJ Edgecombe turut berkontribusi dengan mencetak 17 poin bagi Philadelphia.

Embiid tampil efektif dari garis lemparan bebas setelah memasukkan 12 dari 14 percobaan.

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Pemain berposisi center itu memastikan catatan triple-double setelah memberikan umpan kepada Brown yang berhasil memasukkan tembakan tiga angka untuk membawa Philadelphia unggul 120-114 pada akhir kuarter keempat.

Kentavious Caldwell-Pope kemudian menambah keunggulan 76ers melalui tembakan tiga angka setelah merebut penguasaan bola dari Milwaukee.

Tambahan angka tersebut membuat Philadelphia unggul sembilan poin dan meredam upaya Bucks mengejar ketertinggalan menjelang akhir pertandingan.