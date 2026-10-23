Comeback Usai Tertinggal 29 Poin, Sixers Tekuk Cavaliers 114-106

JawaPos.com - Philadelphia 76ers mengalahkan Cleveland Cavaliers dengan skor 114-106 setelah sempat tertinggal 29 poin dalam laga kandang pertamanya pada musim NBA 2026/2027 di Philadelphia, Kamis malam waktu setempat, atau Jumat pagi WIB.

Kelima pemain bintang 76ers turun bersamaan dengan Tyrese Maxey mencetak 32 poin dan Joel Embiid 24 poin untuk Philadelphia, yang menghapus defisit 29 poin dalam laga kandang pembuka mereka.

Kemenangan ini juga menjadi kebangkitan terbesar dalam sejarah karir LeBron James yang berhasil menyumbangkan 17 poin dan 10 rebound bagi tim barunya tersebut.

Sementara itu, pemain pendatang baru lainnya, Jaylen Brown, turut mencetak 21 poin dalam pertandingan yang akan menjadi standar tinggi yang sulit dilampaui oleh Sixers musim ini.

Sixers menolak menyerah tanpa perlawanan dan hampir terlibat perkelahian ketika Maxey dan mantan rekan setimnya di Philadelphia, James Harden, saling berhadapan di kuarter keempat sebelum mereka dipisahkan.

Maxey tampil tanpa henti di sisi pertahanan dan menjadi katalisator bagi laju 15-0 pada kuarter keempat yang memberi Sixers keunggulan serta membuat Cavaliers kebingungan mencari celah.

Di kubu lawan, bintang Cleveland Donovan Mitchell tampil dominan dengan mencetak 32 poin untuk Cavaliers pada pertandingan pembuka musim mereka, dengan 22 poin di antaranya dicetak pada paruh pertama.

LeBron James sebelumnya sempat menjajaki masa bebas transfer untuk kembali bermain bersama Cleveland, sebelum akhirnya ia memilih menandatangani kontrak minimum berdurasi dua tahun bersama Sixers untuk mengejar cincin juara kelimanya.