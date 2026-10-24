Lebron James Dituding Donald Trump Lecehkan Lagu Kebangsaan

JawaPos.com - Lebron James mendapat kritik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bintang Philadelphia 76ers itu dituding tidak menghormati negaranya. Sebab, dia tetap melakukan pemanasan saat lagu kebangsaan AS dikumandangkan. Momen itu terjadi sebelum laga melawan New York Knicks, Rabu (21/10) WIB.

Namun, LeBron merespons kritik tersebut dengan santai. “Sepertinya sedang tidak banyak berita menarik hari ini,” kata James sambil tertawa setelah mengantarkan Sixers menang comeback atas Cleveland Cavaliers dengan skor 114-106 di kandang sendiri, Xfinity Mobile Arena, Jumat (23/10) pagi WIB.