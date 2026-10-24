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Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.09 WIB

Lebron James Dituding Donald Trump Lecehkan Lagu Kebangsaan

Bintang Philadelphia 76ers, Lebron James. (Dok. Instagram/@kingjames) - Image

Bintang Philadelphia 76ers, Lebron James. (Dok. Instagram/@kingjames)

JawaPos.com - Lebron James mendapat kritik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bintang Philadelphia 76ers itu dituding tidak menghormati negaranya. Sebab, dia tetap melakukan pemanasan saat lagu kebangsaan AS dikumandangkan. Momen itu terjadi sebelum laga melawan New York Knicks, Rabu (21/10) WIB.

Namun, LeBron merespons kritik tersebut dengan santai. “Sepertinya sedang tidak banyak berita menarik hari ini,” kata James sambil tertawa setelah mengantarkan Sixers menang comeback atas Cleveland Cavaliers dengan skor 114-106 di kandang sendiri, Xfinity Mobile Arena, Jumat (23/10) pagi WIB.

Pelatih 76ers Nick Nurse juga menganggap komentar Trump sebagai hal biasa. “Saya kira itu termasuk dalam gangguan dari luar yang sudah kami hadapi,” ujar Nurse. Sixers pada akhirnya tetap fokus dan bahkan membalikkan ketertinggalan 29 poin dari Cavaliers. Itu jadi comeback terbesar sepanjang 24 tahun karier LeBron di NBA.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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