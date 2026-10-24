Lebron James Dituding Donald Trump Lecehkan Lagu Kebangsaan

Bintang Philadelphia 76ers, Lebron James. (Dok. Instagram/@kingjames)
JawaPos.com - Lebron James mendapat kritik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bintang Philadelphia 76ers itu dituding tidak menghormati negaranya. Sebab, dia tetap melakukan pemanasan saat lagu kebangsaan AS dikumandangkan. Momen itu terjadi sebelum laga melawan New York Knicks, Rabu (21/10) WIB.
Namun, LeBron merespons kritik tersebut dengan santai. “Sepertinya sedang tidak banyak berita menarik hari ini,” kata James sambil tertawa setelah mengantarkan Sixers menang comeback atas Cleveland Cavaliers dengan skor 114-106 di kandang sendiri, Xfinity Mobile Arena, Jumat (23/10) pagi WIB.
Pelatih 76ers Nick Nurse juga menganggap komentar Trump sebagai hal biasa. “Saya kira itu termasuk dalam gangguan dari luar yang sudah kami hadapi,” ujar Nurse. Sixers pada akhirnya tetap fokus dan bahkan membalikkan ketertinggalan 29 poin dari Cavaliers. Itu jadi comeback terbesar sepanjang 24 tahun karier LeBron di NBA.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022