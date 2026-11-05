Cetak 30 Poin, Jaylen Brown Bawa 76ers Kalahkan Pistons

JawaPos.com - Pemain Philadelphia 76ers Jaylen Brown mencetak 30 poin untuk membawa timnya mengalahkan Detroit Pistons 112-106 sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Wilayah Timur NBA.

Brown membukukan penampilan tersebut dalam laga lanjutan NBA di Little Caesars Arena, Detroit, Rabu (4/11) malam waktu setempat, dengan tambahan satu blok krusial pada 37 detik terakhir pertandingan.

Joel Embiid turut berperan dengan mencetak 26 poin dan 15 rebound, sedangkan LeBron James menyumbangkan 13 poin, 10 rebound, dan delapan assist untuk membawa Philadelphia memperbaiki rekor menjadi delapan kemenangan dan satu kekalahan.

Kemenangan tersebut diraih meski Tyrese Maxey mengalami malam yang kurang produktif. Dia hanya mencetak 19 poin, terendah sepanjang musim ini, setelah memasukkan lima dari 16 percobaan tembakan.

Sebelum pertandingan tersebut, Maxey mencatatkan sedikitnya 26 poin dalam setiap laga musim ini. Rata-rata 29 poin per pertandingan menempatkannya di urutan ketiga pencetak angka terbanyak NBA, di bawah Luka Doncic dan Stephen Curry.

Di kubu Detroit, Cade Cunningham mencetak 26 poin, 11 assist, dan tujuh rebound, sementara Duncan Robinson menyumbangkan 27 poin.

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Kekalahan tersebut membuat Pistons memiliki rekor enam kemenangan dan dua kekalahan, meski masih memimpin papan Divisi Tengah.

Philadelphia sempat unggul hingga 17 poin sebelum Detroit bangkit pada pengujung pertandingan dan memangkas jarak menjadi enam angka.