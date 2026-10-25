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Andika Rachmansyah
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.41 WIB

Balapan Moto3 Australia 2026 Batal, Veda Ega Sedih

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54) - Image

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54)

JawaPos.com - Pebalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mengaku sedih karena balapan Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (25/10), batal digelar. Terlebih, ini menjadi musim terakhir balapan di sirkuit sepanjang 4,45 kilometer tersebut. 

Balapan Moto3 awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 waktu setempat atau 07.00 WIB. Namun, hujan deras yang mengguyur Phillip Island membuat jadwal tersebut terus mundur. 

Hingga akhirnya, Race Direction MotoGP memutuskan membatalkan balapan Moto3 dan Moto2 akibat buruknya jarak pandang yang memengaruhi operasional helikopter medis. Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan helikopter medis beroperasi dengan aman membuat keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut.

Veda pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena gagal menjalani balapan di Phillip Island. Padahal, pebalap muda Indonesia itu memiliki peluang untuk meraih hasil positif setelah merebut pole position pertama sepanjang kariernya di Moto3.

“Saya merasa sedih karena kami tidak bisa balapan di Phillip Island, terlebih ini menjadi balapan terakhir di Phillip Island,” kata Veda, dikutip dari Instagram resmi Honda Team Asia @honda_team_asia, Minggu (25/10). 

“Akhir pekan ini sebenarnya dimulai dengan baik, terutama kemarin ketika saya berhasil meraih pole position pertama saya di sini,” sambungnya. 

Sebagai informasi, musim ini menjadi tahun terakhir balapan Grand Prix Australia digelar di Sirkuit Phillip Island. Mulai musim depan, seri balapan tersebut resmi pindah ke Sirkuit Adelaide. 

Veda sejatinya sangat ingin menjalani balapan di Phillip Island karena menyukai karakter lintasannya. Meski begitu, dia tetap menghormati keputusan pembatalan yang diambil Race Direction demi mengutamakan keselamatan seluruh pebalap.

“Sejujurnya, saya benar-benar ingin balapan di sini karena lintasannya sangat menyenangkan. Namun, bagaimanapun juga, kami harus menghormati keputusan Race Direction,” ujarnya. 

Editor: Banu Adikara
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