5 Taktik Veda Ega Pratama Amankan Podium 2 dalam Duel Ketat Moto3 Malaysia 2026

Veda Ega Pratama (Instagram @gpracingindonesia)
JawaPos.com – Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif dengan meraih finis kedua pada balapan Moto3 Malaysia 2026 di Petronas Sepang International Circuit, Minggu (1/11).
Pembalap Honda Team Asia tersebut sukses melewati persaingan ketat melawan Alvaro Carpe, Hakim Danish, dan David Almansa dalam perlombaan yang berlangsung selama 15 putaran.
Keberhasilan mengamankan podium keduanya musim ini tidak terlepas dari 5 strategi jitu yang ditampilkan Veda sepanjang balapan, seperti dilansir dari laman resmi MotoGP pada Senin (2/11).
1. Bangkit Cepat setelah Start dari Posisi 9
Veda Ega Pratama mengawali balapan Moto3 Malaysia dengan menempati posisi kesembilan setelah start dari barisan tengah.
Namun, pembalap Indonesia tersebut langsung menunjukkan kecepatan kompetitif dengan memperbaiki posisinya hingga menempati urutan kelima pada akhir putaran pertama. Keberhasilan melakukan pemulihan sejak awal menjadi modal penting bagi Veda untuk bergabung dalam persaingan kelompok terdepan.
2. Menjaga Ritme dan Konsistensi di Tengah Persaingan
Veda mampu menjaga ritme balapan ketika menghadapi tekanan dari para pembalap di barisan depan, termasuk David Almansa dan Hakim Danish.
Meski sempat tertinggal dari Danish pada putaran kedua, ia secara bertahap memangkas jarak dan mempertahankan peluang untuk memperebutkan podium. Konsistensi tersebut membuat Veda tetap kompetitif ketika persaingan memasuki fase krusial.
3. Memanfaatkan Momentum untuk Menembus Posisi Podium
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