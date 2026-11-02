Veda Ega Termotivasi Jelang Seri Qatar Usai Naik Podium Kedua di Moto3 Malaysia 2026

JawaPos.com - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil naik podium di posisi kedua pada balapan Moto3 Malaysia 2026.

Pencapaian manis tersebut membuatnya semakin termotivasi dan percaya diri menatap seri balapan berikutnya di Qatar.

Veda memulai dari posisi kedelapan pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu (1/11/2026) kemarin. Pembalap Honda Team Asia itu langsung menunjukkan kecepatannya dengan merangsek ke barisan depan.

Pembalap asal Gunungkidul, Jogjakarta, itu sempat bertarung sengit dalam perburuan tiga teratas dengan Alvaro Carpe, David Almansa, dan Hakim Danish. Sampai pada akhirnya, Veda berhasil memenangkan duel dan melintasi garis finis di urutan kedua.

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Veda finis tepat di belakang Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team) yang keluar sebagai pemenang Moto3 Malaysia 2026, dan mengasapi Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

“Saya sangat, sangat senang bisa meraih podium di Sepang, terutama karena keluarga saya datang langsung untuk menyaksikan balapan, bersama begitu banyak penggemar. Hal itu membuat hasil ini terasa semakin istimewa,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Senin (2/11).

Pembalap berusia 17 tahun itu mengakui bahwa dirinya sempat melakukan kesalahan pada awal-awal balapan. Namun, Veda perlahan menemukan ritme terbaiknya dan bersaing di barisan depan hingga merebut podium.

“Di grid start, saya melakukan kesalahan saat mempersiapkan start sehingga posisi awal saya tidak sebaik yang diharapkan. Setelah itu, saya berusaha tetap fokus karena kondisi lintasan sangat licin dan saya tahu penting untuk tidak melakukan kesalahan,” ucap dia.

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