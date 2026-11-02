Veda Ega Pratama Raih Hasil Terbaik Musim Ini, Berhasil Rebut Podium di Moto3 Sepang

JawaPos.com - Veda Ega Pratama kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang Moto3 2026. Pembalap asal Gunungkidul tersebut berhasil finis di posisi kedua pada Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11).

Pencapaian itu menjadi penebus kekecewaan Veda setelah sebelumnya meraih pole position di Grand Prix Australia. Sayangnya, balapan utama di Phillip Island ketika itu dibatalkan akibat cuaca buruk.

Hasil di Sepang menjadi pencapaian terbaik Veda sejak menjalani debut di kelas Moto3 musim ini. Sekaligus, menjadi podium keduanya setelah finis ketiga pada GP Brasil di Autodromo Internacional Ayrton Senna pada Maret lalu.

"Alhamdulillah, saya sangat bahagia bisa meraih podium di Sepang. Apalagi keluarga saya, ayah, ibu, adik perempuan, dan sepupu datang langsung. Bisa meraih podium di depan mereka rasanya luar biasa," ujar Veda saat wawancara di parc ferme.

Hingga GP Malaysia, Veda telah mengoleksi dua podium dan satu pole position.

"Pekan lalu kami tidak bisa balapan di Phillip Island meskipun saya meraih pole position. Jadi, bisa mendapatkan hasil ini di Sepang tentu sangat menyenangkan," ucapnya.

Start dari Posisi Kedelapan, Veda Rebut Podium Kedua Pencapaian Veda di Sepang tidak diraih dengan mudah. Pembalap berusia 17 tahun itu harus memulai balapan dari posisi kedelapan.

Namun, dia mampu memperbaiki posisinya hingga masuk lima besar. Setelah itu, Veda terlibat persaingan ketat untuk memperebutkan posisi kedua bersama tiga pembalap lainnya, yakni Alvaro Carpe, Hakim Danish, dan David Almansa.

Veda akhirnya menyelesaikan balapan di posisi kedua dengan selisih 3,734 detik dari pemenang lomba, Maximo Quiles.