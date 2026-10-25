Asian Para Games 2026: Indonesia Raih 15 Emas, Erick Thohir Bangga

JawaPos.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi perjuangan kontingen Indonesia yang finis di peringkat kedelapan klasemen akhir Asian Para Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

Indonesia menutup kompetisi dengan raihan 15 medali emas, 21 perak, dan 37 perunggu. Total 73 medali tersebut melampaui target awal pemerintah, yakni tujuh emas, delapan perak, dan 17 perunggu.

Tambahan emas terakhir Indonesia dipersembahkan cabang olahraga boccia pada Sabtu (24/10). Tim yang diperkuat Muhammad Syafa, Gischa Zayana, dan Felix Ardi Yudha meraih medali emas ke-15 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 11-3 pada nomor Mixed Team BC1/BC2.

Sementara itu, cabang olahraga para angkat berat menyumbangkan medali perak melalui Ni Nengah Widiasih, Hilman, dan A. Hadi.

Menpora Erick mengaku bangga atas kerja keras seluruh atlet dan ofisial yang berjuang sejak hari pertama hingga penutupan. Menurutnya, konsistensi para atlet menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Indonesia melampaui target medali.

“Alhamdulillah, Indonesia berhasil masuk delapan besar hingga penutupan Asian Para Games 2026. Dari target awal tujuh medali emas, kita berhasil meraih 15 emas dengan total 73 medali,” kata Erick dalam keterangannya, Minggu (25/10).

“Saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang mendampingi bersama Ketua NPC Indonesia, Bapak Senny Marbun dan Chef de Mission, Prof. Reda Manthovani sangat mengapresiasi perjuangan seluruh atlet dan ofisial yang tampil total dan konsisten sejak hari pertama hingga hari terakhir demi menunjukkan kedigdayaan bangsa. Hebatnya perjuangan mereka juga sama sekali tak mengendur walaupun target emas sudah tercapai,” sambungnya.

Erick Apresiasi Kekompakan NPC dan CdM Selain mengapresiasi atlet, Erick menyoroti kerja sama antara National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Chef de Mission (CdM), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Menurutnya, koordinasi yang solid, perencanaan matang, dan penetapan target terukur berperan penting dalam pencapaian kontingen Indonesia di ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut.