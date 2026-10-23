Asian Para Games 2026: Kholidin/Noviera Bungkus Medali Perak Para Panahan

JawaPos.com - Pasangan para panahan Indonesia Kholidin/Noviera Ross meraih medali perak nomor recurve beregu campuran Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Tiongkok Wang Xueqian/Zhao Lixue dengan skor 1-5 pada final di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang, Jumat.

Kholidin/Noviera harus mengakui keunggulan pasangan Tiongkok Zhao Lixue/Wang Xueqian setelah melalui tiga set pertandingan yang berlangsung cukup ketat.

Pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan kekalahan 33-37 pada set pertama sehingga Tiongkok lebih dahulu unggul 2-0.

Pada set kedua, Kholidin/Noviera mampu memberikan perlawanan dan mengimbangi permainan lawan hingga kedua pasangan mencatatkan skor sama kuat 33-33.

Hasil tersebut membuat Indonesia memperoleh satu poin sekaligus memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3.

Namun, Tiongkok kembali menunjukkan keunggulannya pada set ketiga dengan meraih kemenangan 37-35 untuk memastikan medali emas dengan skor akhir 5-1.

Meski gagal meraih emas, hasil tersebut memastikan tambahan medali perak bagi kontingen Indonesia dari cabang olahraga para panahan.

Sebelumnya, Kholidin/Noviera melaju ke final setelah menyingkirkan pasangan Iran Gholamreza Rahimi/Somayeh Rahimi Ghahderijani dengan skor 5-1 pada semifinal.