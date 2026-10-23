Asian Para Games 2026: Kholidin/Noviera Bungkus Medali Perak Para Panahan

Atlet panahan Indonesia Kholidin (kiri) dan Ross Noveria (kanan) membidik sasaran saat bertanding melawan pasangan China Lixue Zhao dan Xueqian Wang pada final ganda campuran panahan recurve Asian Para Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo Park, Aichi, Jepang, Jumat (23/10/2026). Pasangan Indonesia memperoleh medali perak setelah pada final dikalahkan pasangan China dengan skor 1-5. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/agr
JawaPos.com - Pasangan para panahan Indonesia Kholidin/Noviera Ross meraih medali perak nomor recurve beregu campuran Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Tiongkok Wang Xueqian/Zhao Lixue dengan skor 1-5 pada final di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang, Jumat.
Kholidin/Noviera harus mengakui keunggulan pasangan Tiongkok Zhao Lixue/Wang Xueqian setelah melalui tiga set pertandingan yang berlangsung cukup ketat.
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Pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan kekalahan 33-37 pada set pertama sehingga Tiongkok lebih dahulu unggul 2-0.
Pada set kedua, Kholidin/Noviera mampu memberikan perlawanan dan mengimbangi permainan lawan hingga kedua pasangan mencatatkan skor sama kuat 33-33.
Hasil tersebut membuat Indonesia memperoleh satu poin sekaligus memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3.
Namun, Tiongkok kembali menunjukkan keunggulannya pada set ketiga dengan meraih kemenangan 37-35 untuk memastikan medali emas dengan skor akhir 5-1.
Meski gagal meraih emas, hasil tersebut memastikan tambahan medali perak bagi kontingen Indonesia dari cabang olahraga para panahan.
Sebelumnya, Kholidin/Noviera melaju ke final setelah menyingkirkan pasangan Iran Gholamreza Rahimi/Somayeh Rahimi Ghahderijani dengan skor 5-1 pada semifinal.
Sementara pada perempat final, pasangan Indonesia mengalahkan wakil Mongolia Demberel Selengee/Purevsed Munkhbaatar melalui pertandingan ketat dengan skor 5-4.
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