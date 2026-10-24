Asian Para Games 2026: Indonesia Rebut Perak Terakhir Para Angkat Berat

JawaPos.com - Indonesia merebut medali perak terakhir cabang olahraga angkat berat Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, Sabtu, melalui nomor beregu campuran.

Dikutip dari laman penyelenggara, pada pertandingan yang berlangsung di Nagoya City Trade & Industry Center, Jepang, itu, Indonesia menorehkan total skor 377,21.

Jumlah poin tersebut sedikit di bawah peraih medali emas, Irak, yakni 378,99.

Pada nomor tersebut, Indonesia menurunkan tiga atlet yakni Ni Nengah Widiasih, Hilman, dan Abdul Hadi.

Saat melawan Irak pada perebutan emas tersebut, Ni Nengah Widiasih mencatatkan angkatan terbaik 95 kilogram. Hilman menorehkan 165 kilogram dan Abdul Hadi 146,40 kilogram.

Sebelumnya, Ni Nengah Widiasih juga sudah menyumbangkan perunggu untuk Indonesia dari nomor -41kg putri.

Serupa dengan Ni Nengah, Hilman pun telah memberikan perunggu dari nomor -54kg putra.

Dengan demikian, total Indonesia mendapatkan dua medali perak dan tujuh perunggu Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dari para angkat berat.