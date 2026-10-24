Asian Para Games 2026: Indonesia Rebut Perak Terakhir Para Angkat Berat

Lifter putra Indonesia Abdul Hadi mengangkat beban pada kelas 49 kg Asian Para Games 2026 di Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya, Jepang, Senin (19/10/2026). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.
JawaPos.com - Indonesia merebut medali perak terakhir cabang olahraga angkat berat Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, Sabtu, melalui nomor beregu campuran.
Dikutip dari laman penyelenggara, pada pertandingan yang berlangsung di Nagoya City Trade & Industry Center, Jepang, itu, Indonesia menorehkan total skor 377,21.
Jumlah poin tersebut sedikit di bawah peraih medali emas, Irak, yakni 378,99.
Pada nomor tersebut, Indonesia menurunkan tiga atlet yakni Ni Nengah Widiasih, Hilman, dan Abdul Hadi.
Saat melawan Irak pada perebutan emas tersebut, Ni Nengah Widiasih mencatatkan angkatan terbaik 95 kilogram. Hilman menorehkan 165 kilogram dan Abdul Hadi 146,40 kilogram.
Sebelumnya, Ni Nengah Widiasih juga sudah menyumbangkan perunggu untuk Indonesia dari nomor -41kg putri.
Serupa dengan Ni Nengah, Hilman pun telah memberikan perunggu dari nomor -54kg putra.
Dengan demikian, total Indonesia mendapatkan dua medali perak dan tujuh perunggu Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dari para angkat berat.
Selain dari beregu campuran, perak para angkat berat Indonesia lainnya datang dari beregu putri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022