Asian Para Games 2026: Tim Boccia Rebut Emas ke-15 untuk Indonesia

JawaPos.com - Tim boccia merebut emas ke-15 bagi Indonesia dengan mengalahkan wakil Thailand pada final nomor tim campuran BC1/BC2 di Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Jepang, Sabtu.

Tim Indonesia yang diperkuat Felix Ardi Yuda, Gischa Zayana, dan Muhamad Syafa menekuk Thailand yang diwakili Pirayat Chanyadi, Worawut Sangampa, dan Phakphum Linchum dengan skor 11-3.

Pada babak atau end pertama, Indonesia belum mampu mencetak poin dan tertinggal 0-1 dari Thailand.

Wakil Negeri Gajah Putih itu membuka keunggulan dengan satu poin dalam waktu 14 detik.

Indonesia kemudian bangkit pada end kedua dengan mencetak dua poin tanpa balasan. Tambahan tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 2-1 setelah Thailand gagal menambah angka.

Memasuki end ketiga, Indonesia semakin memperlihatkan dominasinya dengan menghasilkan tiga poin. Thailand kembali tidak mampu mencetak angka sehingga Indonesia memperlebar keunggulan menjadi 5-1.

Indonesia melanjutkan tren positif pada end keempat dengan kembali membukukan tiga poin. Keunggulan Indonesia pun bertambah menjadi 8-1, sekaligus menempatkan Thailand dalam tekanan untuk mengejar ketertinggalan.

Pada akhir kelima, Indonesia kembali menunjukkan ketajamannya dengan menambah tiga poin. Dengan demikian, Indonesia unggul jauh 11-1 dan semakin dekat untuk memastikan kemenangan atas Thailand.