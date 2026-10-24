32 Provinsi Kumpul di Serang, Percasi Siapkan Jalan Menuju PON 2028

JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-46 tahun 2026 di Serang, Sabtu (24/10).

Agenda tahunan itu dihadiri mayoritas Pengprov yakni 32 dari 38 Pengprov se-Indonesia.

Sidang dipimpin Pandapotan Sinaga sebagai Pemimpin Sidang, didampingi Ahmad Ramadhan (Ketua), Khairul Munadi (Wakil Ketua), Nanang Pujalaksana (Sekretaris), serta Agus Santoso dan Ilham Bustomi sebagai Wakil Sekretaris.

Baca Juga:Rating Dean James saat Bantu Go Ahead Eagles Menang Lawan SC Telstar

Fokus: Pemerataan Peserta PON 2028 Hasil Rakernas kali ini satu benang merahnya jelas: persiapan catur menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTT dan NTB.

”Rakernas kali ini berlangsung sangat kondusif, humanis, dan humoris, serta menghasilkan keputusan penting yang siap dijalankan untuk kepentingan PON dan Kejurnas,” kata Pandapotan Sinaga.

”Salah satu keputusan utamanya adalah pemerataan peserta PON melalui sistem prakualifikasi berbasis zona, agar jangkauannya menyentuh seluruh warga masyarakat Indonesia,” imbuh Pandapotan.

Langkah ini dianggap krusial. Data Percasi menunjukkan pencinta catur di Indonesia sudah mencapai jutaan orang.

PON 2028 diharapkan jadi panggung agar catur makin digemari, tidak hanya jadi olahraga senyap.