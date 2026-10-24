Bidik Prestasi dan Popularitas, 1.000 Pecatur Adu Taktik di Kejurnas Catur ke-51 Serang

JawaPos.com — Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur ke-51 Tahun 2026 di Serang, Banten, diikuti lebih dari 1.000 pecatur dari berbagai pengurus provinsi (Pengprov) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi). Ajang yang digelar Pengurus Besar (PB) Percasi pada 23–28 Oktober 2026 ini membawa misi meningkatkan prestasi catur Indonesia sekaligus memperluas popularitas olahraga tersebut di masyarakat.

Kejurnas dipusatkan di Convention Hall Kampus UIN Maulana Hasanuddin, Serang. Pembukaan berlangsung pada Jumat (23/10/2026) malam di Pendopo Kantor Gubernur Banten, dipimpin Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah bersama Wakil Ketua Umum PB Percasi Ahmad Ramadhan.

Ahmad Ramadhan mengatakan, pemilihan Banten sebagai tuan rumah menjadi kesempatan untuk memperkenalkan catur kepada masyarakat lebih luas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan terhadap penyelenggaraan kejuaraan nasional tersebut.

“Yang pertama, tentu PB Percasi Pusat mengucapkan terima kasih dulu, terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Banten atas terselenggaranya Kejurnas di Banten,” ucap Ahmad Ramadhan.

“Mengapa kami pilih Banten? Kami juga ingin mengenalkan catur, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita punya cabang olahraga catur (yang berprestasi),” lanjutnya.

Menurut Ahmad, prestasi catur Indonesia di tingkat internasional menunjukkan perkembangan positif. Tim putra disebut naik 40 peringkat, sedangkan tim putri berhasil menembus peringkat ke-19 dunia.

“Di level dunia, kita sudah meningkat. Baik putra yang meloncat sampai 40 peringkat, dan juga putri yang bisa mencapai peringkat 19,” ujar Ahmad, jenderal polisi asal Lampung.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyambut positif penyelenggaraan Kejurnas di wilayahnya. Ia menilai catur memiliki nilai strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan mendorong lahirnya atlet generasi berikutnya.

“Catur itu tadi sudah saya sampaikan, filosofinya sangat dalam. Di catur itu kita bisa mencetak manusia-manusia unggul. Dengan Kejurnas otomatis memasyarakatkan catur,” kata Dimyati.