GM Novendra Priasmoro Juara Kejurda Catur DKI, Jadi Modal Hadapi Kejurnas

JawaPos.com - Grand Master (GM) Novendra Priasmoro menjuarai kategori open Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur DKI Jakarta 2026. Hasil tersebut menjadi salah satu modal Percasi DKI Jakarta untuk menghadapi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur ke-51 di Banten pada 23-29 Oktober 2026.

Kejurda yang berlangsung di Jakarta pada 3-4 Oktober itu diikuti 420 pecatur dalam 17 kategori usia, dengan total hadiah Rp100 juta. Novendra menjadi juara kategori open, disusul Claudio Lasama dan Satria Duta Cahaya.

Ketua Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan Kejurda juga menjadi ajang seleksi atlet yang akan memperkuat kontingen Jakarta di Kejurnas.

"Kita sebelumnya merupakan juara umum. Dengan hasil dari Kejurda ini saya optimis kita bisa juara lagi. Sudah tersaring para peserta yang akan kita daftarkan ke Kejurnas nanti," ujar Kenneth, Senin (5/10/2026).

Menurut Kenneth, Kejurda tidak hanya berorientasi pada gelar juara, tetapi juga menjadi tolok ukur pembinaan dan regenerasi atlet.

"Bagi kami di Percasi DKI Jakarta, Kejurda bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi juga menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana pembinaan dan regenerasi atlet catur berjalan. Saya melihat persaingan tahun ini semakin ketat dan kualitas para pecatur juga semakin meningkat," katanya.

GM Utut Adianto yang hadir dalam penutupan meminta kualitas penyelenggaraan kejuaraan terus ditingkatkan, termasuk melalui penguatan tim teknis dan penambahan jumlah babak.

"Saran saya ke depannya mesti diperkuat tim teknis. Semoga diperbanyak babaknya, minimal sembilan pertandingan dan berlangsung 90 menit sehingga kualitas akan semakin meningkat," ujar Utut.