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Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 6 September 2026 | 14.23 WIB

Duta dan Laysa Kalah Telak di Turnamen Catur Duel Match JAPFA Chess Festival

Gilbert Elroy juara kelompok Open Duel Match JAPFA Chess Festival 2026. (Istimewa) - Image

Gilbert Elroy juara kelompok Open Duel Match JAPFA Chess Festival 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Dua harapan pecatur muda Indonesia Duta dan Laysa tumbang di Duel Match JAPFA Chess Festival 2026.

MI Satria Duta Cahaya dan MIW Laysa Latifah kalah telak dari lawannya, Sabtu (5/9) siang di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta.

Duta menyerah 3-7 dari pecatur Vietnam MI Dau Khoung Duy. Sementara Laysa keok 2-8 atas WGM Xeniya Balabayeva dari Kazakhstan.

Duta Kena Mental di Catur Kilat

Pada duel putra, Duta hanya mampu menambah 0,5 poin kemenangan di babak ke-7. Sisanya, di babak 6, 9, dan 10, dia harus mengakui keunggulan jagoan Vietnam.

“Khoung Duy juga hebat catur blitz-nya, meski telah berupaya bermain maksimal,” ujar Duta usai pertandingan.

Pengamat catur Kristianus Liem mengaku tak menyangka.

“Saya sama sekali tak menduga, Duta kalah 1-3 di catur kilat. Karena kemarin di catur cepat, dia bisa mengimbangi permainan Khoung Duy,” kata Kristianus Liem.

Menurut Kris, Duta sudah kena mental di catur kilat. 

“Kalau pecatur sudah kena mental, sulit mengatasinya. Satu-satunya cara adalah jorogin dia melawan pecatur yang kualitasnya di atasnya,” tegas mantan Kabidbinpres PB Percasi itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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