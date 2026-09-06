Duta dan Laysa Kalah Telak di Turnamen Catur Duel Match JAPFA Chess Festival

JawaPos.com - Dua harapan pecatur muda Indonesia Duta dan Laysa tumbang di Duel Match JAPFA Chess Festival 2026.

MI Satria Duta Cahaya dan MIW Laysa Latifah kalah telak dari lawannya, Sabtu (5/9) siang di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta.

Duta menyerah 3-7 dari pecatur Vietnam MI Dau Khoung Duy. Sementara Laysa keok 2-8 atas WGM Xeniya Balabayeva dari Kazakhstan.

Duta Kena Mental di Catur Kilat Pada duel putra, Duta hanya mampu menambah 0,5 poin kemenangan di babak ke-7. Sisanya, di babak 6, 9, dan 10, dia harus mengakui keunggulan jagoan Vietnam.

“Khoung Duy juga hebat catur blitz-nya, meski telah berupaya bermain maksimal,” ujar Duta usai pertandingan.

Pengamat catur Kristianus Liem mengaku tak menyangka.

“Saya sama sekali tak menduga, Duta kalah 1-3 di catur kilat. Karena kemarin di catur cepat, dia bisa mengimbangi permainan Khoung Duy,” kata Kristianus Liem.

Menurut Kris, Duta sudah kena mental di catur kilat.