Duta dan Laysa Kalah Telak di Turnamen Catur Duel Match JAPFA Chess Festival

Gilbert Elroy juara kelompok Open Duel Match JAPFA Chess Festival 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Dua harapan pecatur muda Indonesia Duta dan Laysa tumbang di Duel Match JAPFA Chess Festival 2026.
MI Satria Duta Cahaya dan MIW Laysa Latifah kalah telak dari lawannya, Sabtu (5/9) siang di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta.
Duta menyerah 3-7 dari pecatur Vietnam MI Dau Khoung Duy. Sementara Laysa keok 2-8 atas WGM Xeniya Balabayeva dari Kazakhstan.
Baca Juga:Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Gagal Juara Turnamen Tenis Internasional di Bali
Pada duel putra, Duta hanya mampu menambah 0,5 poin kemenangan di babak ke-7. Sisanya, di babak 6, 9, dan 10, dia harus mengakui keunggulan jagoan Vietnam.
“Khoung Duy juga hebat catur blitz-nya, meski telah berupaya bermain maksimal,” ujar Duta usai pertandingan.
Pengamat catur Kristianus Liem mengaku tak menyangka.
“Saya sama sekali tak menduga, Duta kalah 1-3 di catur kilat. Karena kemarin di catur cepat, dia bisa mengimbangi permainan Khoung Duy,” kata Kristianus Liem.
Menurut Kris, Duta sudah kena mental di catur kilat.
“Kalau pecatur sudah kena mental, sulit mengatasinya. Satu-satunya cara adalah jorogin dia melawan pecatur yang kualitasnya di atasnya,” tegas mantan Kabidbinpres PB Percasi itu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa