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Antara
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.54 WIB

Tercepat! Veda Ega jadi Pembalap Indonesia Pertama yang Raih Pole Position di Moto3

Pembalap Honda Team Asia Veda Pratama memacu kecepatan sepeda motornya saat sesi Free Practice 1 Moto3 Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (9/10/2026). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa. - Image

Pembalap Honda Team Asia Veda Pratama memacu kecepatan sepeda motornya saat sesi Free Practice 1 Moto3 Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (9/10/2026). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

JawaPos.com - Pembalap muda Veda Ega Pratama mencatatkan sejarah dengan menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih pole position pada Grand Prix setelah ia menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Sabtu.

“Baru saja mencatatkan sejarah untuk Indonesia,” tulis Instagram resmi MotoGP yang menyertakan foto Veda, Sabtu.

Pembalap yang memperkuat Honda Team Asia ini menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 35,299 detik.

Ia unggul tipis 0,021 detik dari juara Moto3 tahun ini Maximo Quiles, lalu unggul 0,067 detik dari Joel Kelso yang menempati peringkat ketiga.

Pada babak kualifikasi, perjalanan Veda menorehkan sejarah diraih dengan tidak mudah. Dia harus memulai babak Kualifikasi 1 (Q1) untuk lolos ke babak Kualifikasi 2 (Q2).

Pada Q1, Veda lolos dengan cara berada di peringkat empat, sebelum penampilan impresifnya di Q2, membawanya mendapatkan pole position pertama di musim pertamanya di Moto3.

Pembalap 17 tahun asal Gunungkidul itu berpeluang mendapatkan finis terbaiknya setelah pada musim ini ia sudah sudah dua kali naik podium, dua-duanya adalah podium ketiga yang dicatatkannya di Brasil dan Prancis.

Dua kali podium ini membawanya menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan 111 poin.

Pada klasemen sementara, Quiles ada di peringkat pertama dengan 351 poin. Alvaro Carpe menempati peringkat kedua dengan 217 poin, sementara Brian Uriarte di peringkat tiga dengan 198 poin.

Balapan Moto3 dengan 21 lap digelar Minggu (25/10) pukul 07.00 WIB.

Editor: Banu Adikara
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