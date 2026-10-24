Kimi Antonelli Enggan Terbuai, Kans Kunci Gelar dan Jadi Juara Dunia Termuda di Austin

JawaPos.com - Kimi Antonelli punya peluang mengukir sejarah di Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini. Pembalap Mercedes itu bisa menjadi juara dunia Formula 1 termuda. Itu jika dia mampu memenangi balapan di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Senin (26/10) dini hari WIB.

Namun, Antonelli tidak ingin terlalu memikirkan ‘match point’ pertamanya untuk meraih gelar. “Rasanya memang gila jika memikirkannya. Justru karena itu, saya tidak akan memikirkannya,” ujar Antonelli dalam konferensi pers GP Amerika Serikat dikutip dari Sky Sports.

Apalagi, syarat Antonelli mengunci gelar di Austin cukup menantang. Dia harus menang. Sementara, rekan setimnya, George Russell harus finis di posisi kesembilan atau lebih buruk. Dan Lewis Hamilton (Ferrari) finis di posisi kelima atau lebih buruk.

Jika skenario itu terwujud, Antonelli -yang baru berusia 20 tahun pada 25 Agustus lalu- akan mematahkan rekor Sebastian Vettel. Juara dunia Formula 1 empat kali tersebut meraih gelar pertamanya bersama Red Bull di usia 23 tahun 134 hari pada 2010.

Antonelli menyadari skenario tersebut tidak mudah terwujud. Karena itulah, dia hanya ingin berusaha dengan maksimal. “Pola pikir saya sepanjang tahun selalu sama: balapan satu demi satu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik setiap akhir pekan. Jika saya melakukan semuanya dengan baik, hasilnya akan datang,” kata Antonelli.

Dua Level di Atas Russell Terlepas dari peluang mengunci gelar di Austin, Antonelli telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Dia telah mengoleksi delapan kemenangan dari 17 balapan yang telah dilalui. Hasil itu sekaligus membalikkan prediksi awal musim, yakni ketika Russell lebih diunggulkan meraih gelar.

“Saya menilai George pembalap yang sangat bagus. Namun, Kimi sudah dua level di atas George sepanjang musim ini. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya yakin semua orang tahu itu,” ujar juara dunia F1 tahun lalu, Lando Norris dikutip dari Sky Sports.

Pujian juga datang dari Hamilton, juara dunia F1 tujuh kali yang meninggalkan Mercedes untuk bergabung dengan Ferrari pada 2025. Keputusan itu membuka jalan Antonelli menjalani debut bersama Silver Arrows -julukan Mercedes-.

“Dia tak membutuhkan saran apa pun. Musim ini, dia sudah menunjukkan bakat, kemampuan, dan ketenangannya. Dia tampil luar biasa, dan saya sangat bangga kepadanya,” ujar Hamilton, dikutip dari Sky Sports.