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Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Chelsea Hadapi Tottenham Hotspur, Xabi Ingin Akhiri Kesialan Derbi London

Chelsea memburu kemenangan atas Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Xabi Alonso ingin mengakhiri catatan buruk dalam derby London. (Flashscore) - Image

Chelsea memburu kemenangan atas Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Xabi Alonso ingin mengakhiri catatan buruk dalam derby London. (Flashscore)

JawaPos.com – Sepeninggal Thomas Tuchel, Chelsea bukan klub superior dalam derbi London di ajang Premier League. Chelsea selalu di belakang Arsenal. Musim ini, bersama tactician Xabi Alonso, Chelsea yang berupaya mengubah kesialan dalam derbi ibu kota Inggris tersebut. 

Dalam tiga derbi London yang telah dilakoni musim ini, Xabi hanya sekali menang. Yaitu saat mengalahkan Fulham FC 3-2 pada matchweek pertama (24/8). Dua lainnya keok. Masing-masing 1-2 kontra Arsenal pada matchweek ketiga (6/9) dan 0-3 di kandang Brentford FC di matchweek kelima (19/9).

Melawan Tottenham Hotspur malam nanti jadi momentum Xabi. Terlebih, itulah derbi London perdana di hadapan pendukung sendiri, di Stamford Bridge (siaran langsung SCTV/Vidio pukul 23.30 WIB). ”Menghadapi Spurs di kandang sendiri seharusnya menjadi laga yang menyenangkan,” ucap Xabi kepada TNT Sports. 

Bawa Modal Bagus, Cari Modal Positif

Memenangi dua matchweek terakhir menjadi modal bagus Xabi. Pelatih berkebangsaan Spanyol berjuluk La Barba Roja itu membawa Chelsea mengalahkan AFC Bournemouth 5-1 (10/10) dan menaklukkan Everton dua gol tanpa balas (17/10). 

Kemenangan The Blues –sebutan Chelsea– atas Spurs diharapkan menjadi modal positif saat menghadapi laga terjal sepekan ke depan. Setelah menjamu The Lilywhites –julukan Spurs, Reece James dkk menghadapi tuan rumah Liverpool FC di Piala Liga (29/10) dan menerima kedatangan Manchester United di Premier League (31/10).

Menunggu Duo Pedro

Dalam laga yang kerap disebut dengan ”Battle of the Bridge” itu, aksi dua pemain dengan nama Pedro sedang ditunggu ledakannya. Masing-masing winger Chelsea Pedro Neto dan bek kanan Spurs Pedro Porro. 

Neto ditunggu karena selalu berkontribusi pada dua kemenangan terakhir The Blues. Termasuk menciptakan dua gol ke gawang Everton. Dia juga menyumbang satu umpan gol saat lawan Brentford. Di sisi lain, derbi London kali ini diproyeksikan sebagai ajang comeback Porro di Spurs setelah menghabiskan waktu sebulan karena cedera hamstring.

”Aku berharap Pedro (Porro) bisa kembali jadi kekuatan kami,” kata tactician Spurs Roberto De Zerbi kepada Evening Standard. 

Penders Siap Pecahkan Rekor Cech

Cedera yang dialami Emiliano Martinez membuka jalan penjaga gawang muda Chelsea Mike Penders untuk debut starter malam nanti. Penders pun bisa memecahkan rekor mantan kiper andalan Chelsea, Petr Cech, sebagai kiper termuda yang debut starter di The Blues.

Cech memegang rekor tersebut sejak 15 Agustus 2004 dalam laga kontra United. Saat itu Cech berusia 22 tahun 87 hari. Penders saat kontra Spurs malam nanti baru berusia 21 tahun 85 hari. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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