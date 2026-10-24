Taklukkan Wakil Taiwan, Ubed Tembus Semifinal French Open 2026

JawaPos.com – Moh Zaki Ubaidillah membuat kejutan di French Open 2026. Pebulu tangkis tunggal putra yang akrab disapa Ubed itu, memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan wakil Taiwan Chi Yu-jen dengan skor 21-15, 21-13 pada babak perempat final di Paris, kemarin (23/10).

Hasil tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi Ubed. Untuk kali pertama, dia berhasil menembus semifinal turnamen level Super 750. Capaian itu sekaligus menambah catatan positif dalam perjalanan kariernya sepanjang tahun ini.

”Alhamdulillah sangat senang bisa bermain dengan baik tanpa juga dan diberi kemenangan hari ini (kemarin, Red). Semifinal pertama di level Super 750 menjadi bagian lain pencapaian saya tahun ini,” ujar Ubed.

Keberhasilan tersebut tidak diraih tanpa tantangan. Pada awal gim pertama, Ubed sempat tertinggal sebelum terlibat kejar-kejaran angka dengan Chi Yu-jen. Situasi itu membuatnya harus menjaga konsistensi permainan untuk mengamankan gim pembuka.

Selepas interval, Ubed berusaha meningkatkan tempo permainan. Dia juga memperkuat fokus agar bisa menjalankan strategi yang telah disiapkan. Upaya tersebut membuahkan hasil hingga mampu mengendalikan pertandingan dan menutup laga dalam dua gim langsung.

"Tadi (kemarin, Red) saya ada luka sedikit saat pertengahan gim pertama. Setelah diberi pertolongan, nampaknya lawan konsentrasinya hilang. Jadi, saya banyak dapat poin setelah itu," ungkap Ubed.