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Andika Rachmansyah
Senin, 26 Oktober 2026 | 20.27 WIB

Ubed Runner-up French Open 2026, Akui Petik Banyak Pelajaran dari Christo Popov

Tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah alias Ubed, menjadi runner-up French Open 2026 setelah kalah dari wakil tuan rumah, Christo Popov. (Dok. PBSI) - Image

Tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah alias Ubed, menjadi runner-up French Open 2026 setelah kalah dari wakil tuan rumah, Christo Popov. (Dok. PBSI)

JawaPos.com – Tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, harus puas menjadi runner-up French Open 2026 setelah kalah dari wakil tuan rumah, Christo Popov. Meski gagal membawa pulang gelar juara, pemain yang akrab disapa Ubed itu tetap bersyukur dan menganggap hasil tersebut sebagai pelajaran berharga.

Ubed harus mengakui keunggulan Popov dalam partai final yang berlangsung di Grand Paris Arena, Paris, Prancis, Minggu (25/10/2026). Ia kalah dalam pertandingan tiga gim dengan skor 11-21, 21-14, 13-21.

Kendati hasil akhir belum sesuai harapan, Ubed tetap melihat sisi positif dari perjalanannya di French Open 2026. Tunggal putra muda Pelatnas PBSI Cipayung tersebut mengaku mendapatkan banyak pelajaran saat menghadapi pemain yang lebih berpengalaman.

"Secara hasil memang belum sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya ekspektasikan tapi saya tetap bersyukur alhamdulillah dengan capaian ini. Banyak pelajaran yang saya dapat di final tadi melawan pemain yang sudah berpengalaman,” ungkap Ubed dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Senin (26/10/2026).

Tekanan Penonton Tuan Rumah

Ubed juga menyoroti atmosfer pertandingan yang dipenuhi dukungan penonton tuan rumah. Menurutnya, tekanan tersebut sempat membuat dirinya gugup dan kehilangan konsentrasi. Situasi itu berbeda dengan yang dialaminya saat menghadapi Alex Lanier pada babak semifinal.

"Melawan tuan rumah dengan dukungan penuh satu arena membuat saya ada gugup dan sedikit mengganggu fokus. Kemarin saat lawan Alex saya bisa meredamnya tapi hari ini tekanannya berbeda,” tuturnya.

Selain faktor tekanan penonton, Ubed menilai Popov mampu membaca pola permainannya dengan baik pada gim penentuan. Hal tersebut membuat wakil Indonesia itu kesulitan mengembangkan permainan sejak awal gim ketiga.

"Di gim ketiga awal, start saya tertinggal. Dia sudah siap dengan bola-bola saya, itu berpengaruh ke seterusnya tapi saya sudah mencoba yang terbaik yang saya bisa,” terang Ubed.

"Sempat mengejar setelah interval tapi dia ada perubahan pola dan saya agak kaget dan terlambat mengantisipasi. Kontrol permainan yang tadinya ada di saya jadi berpindah lagi,” lanjutnya.

Zaki Ubaidillah Jadikan Final French Open Pengalaman Berharga

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Bagi Ubed, pencapaian sebagai finalis French Open 2026 menjadi pengalaman penting dalam perjalanan kariernya. Ia menyadari masih perlu menambah jam terbang, terutama untuk menghadapi pemain-pemain elite dunia secara konsisten.

Editor: Hendra
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