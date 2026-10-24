Dikritik Awak Media, Sportivo Ameliano Batalkan Aturan Berpakaian Jurnalis

JawaPos.com - Klub kasta teratas Paraguay, Sportivo Ameliano, menjadi sorotan global setelah merilis peraturan kontroversial untuk para jurnalis (tulis maupun fotografer) jelang pertandingan lawan Olimpia akhir pekan ini (25/10).

Di antara larangan tersebut adalah jurnalis wanita tidak diperbolehkan mengenakan atasan berpotongan rendah, memperlihatkan pusar, atau mengenakan legging dengan warna selain hitam atau biru tua.

Aturan itu muncul setelah fotografer wanita Adriana Caballero melakukan peliputan dengan baju berpotongan rendah sehingga terlihat pusarnya.

”Ini adalah klub keluarga dengan nilai-nilai yang kuat, dan di setiap pertandingan kandang, anak-anak kami dari sekolah sepak bola berada di tribun bersama orang tua mereka,” begitu bunyi pengumuman klub dengan menyertakan gambar yang menunjukkan contoh pakaian yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

Namun, setelah dikritik awak media, Presiden Sportivo Ameliano Hector Melgarejo membatalkan larangan tersebut. Menurut Melgarejo, kebijakan itu telah disebarluaskan tanpa persetujuannya.