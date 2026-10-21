Erick Thohir Yakin Indonesia Lampaui Target Emas di Asian Para Games 2026

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meyakini Kontingen Indonesia mampu melampaui target tujuh emas pada Asian Para Games Aichi-Nagoya 2025 setelah merebut lima emas pada hari ketiga turnamen.

"Saya berharap dan saya yakin serta terus mendoakan dan kasih dukungan, ya bismillah bisa melewati dari tujuh emas," kata Erick Thohir saat ditemui di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya, Jepang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa target tujuh medali emas pada Asian Games 2026 telah disepakati bersama Komite Paralimpiade Nasional atau NPC Indonesia.

Saat ini, Kontingen Indonesia yang dipimpin Chef de Mission (CdM) Reda Manthovani telah mengumpulkan lima emas dari cabang para atletik, para renang, dan dan para balap sepeda.

"Masih ada hari ini beberapa pertandingan final, ada boccia masuk final ada tiga. Di atletik juga sepertinya ada potensi lagi," katanya.

Menpora berharap para atlet yang masih berjuang dapat memberikan hasil terbaik bagi Indonesia dalam pesta multicabang olahraga atlet penyandang disabilitas terbesar Asia.

Prestasi dalam turnamen itu, kaya dia, akan mencerminkan kedigdayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Adapun, perolehan sementara lima emas Kontingen Indonesia dipersembahkan oleh atlet para renang Maulana Rifky Yavianda sebanyak dua emas dari nomor 100 meter gaya bebas putra S12 dan 100 meter gaya punggung putra S12.