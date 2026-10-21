Erick Thohir Yakin Indonesia Lampaui Target Emas di Asian Para Games 2026

Pelari para Indonesia Karisma Evi Tiarani berfoto bersama papan catatan waktu rekor dunianya usai finis pada final 100 meter T63 Asian Para Games 2026 di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Aichi, Jepang, Rabu (21/10/2026). Tiarani berhasil meraih medali emas usai finis pada urutan pertama dengan catatan waktu 14,59 detik serta membukukan catatan rekor dunia menurut laman resmi Asian Para Games 2026. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/agr (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meyakini Kontingen Indonesia mampu melampaui target tujuh emas pada Asian Para Games Aichi-Nagoya 2025 setelah merebut lima emas pada hari ketiga turnamen.
"Saya berharap dan saya yakin serta terus mendoakan dan kasih dukungan, ya bismillah bisa melewati dari tujuh emas," kata Erick Thohir saat ditemui di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya, Jepang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa target tujuh medali emas pada Asian Games 2026 telah disepakati bersama Komite Paralimpiade Nasional atau NPC Indonesia.
Saat ini, Kontingen Indonesia yang dipimpin Chef de Mission (CdM) Reda Manthovani telah mengumpulkan lima emas dari cabang para atletik, para renang, dan dan para balap sepeda.
"Masih ada hari ini beberapa pertandingan final, ada boccia masuk final ada tiga. Di atletik juga sepertinya ada potensi lagi," katanya.
Menpora berharap para atlet yang masih berjuang dapat memberikan hasil terbaik bagi Indonesia dalam pesta multicabang olahraga atlet penyandang disabilitas terbesar Asia.
Prestasi dalam turnamen itu, kaya dia, akan mencerminkan kedigdayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Adapun, perolehan sementara lima emas Kontingen Indonesia dipersembahkan oleh atlet para renang Maulana Rifky Yavianda sebanyak dua emas dari nomor 100 meter gaya bebas putra S12 dan 100 meter gaya punggung putra S12.
Kemudian atlet para atletik I Kadek Dwi Purwana Yasa meraih emas nomor lempar cakram F57 putra dan Karisma Evi Tiarani pada nomor 100 meter putri T63, dan atlet para balap sepeda Muhammad Fadli Imammuddin meraih emas individual pursuit 4000 meter putra C4.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022