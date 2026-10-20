Dua Peserta Alfamart Run Bawa Pulang Dua Mobil Listrik

JawaPos.com - Dua peserta Alfamart Run 2026 berhasil membawa pulang mobil listrik sebagai hadiah utama dalam rangkaian Semarak Ulang Tahun (SUA) Alfamart ke-27.

Tak hanya menghadirkan pengalaman berlari, ajang yang diikuti 5.000 pelari ini juga menawarkan beragam hadiah dan kejutan, termasuk goodie bag jumbo dengan bobot mencapai lebih dari 50 kilogram.

Gelaran kelima Alfamart Run tersebut berlangsung di Plaza Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/10).

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Ribuan peserta mengikuti dua kategori lomba, yakni 5K dan 10K, sekaligus menikmati berbagai hiburan dan aktivitas yang diselenggarakan di area acara.

Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap Alfamart Run terus terlihat sejak informasi mengenai acara tersebut diumumkan kepada publik.

”Total, tahun ini Alfamart Run diikuti 5.000 pelari. Antusiasnya sangat tinggi, bahkan lebih dari tiga juta orang berebut tiket Alfamart Run sejak pertama kali diumumkan ke publik pada awal 2026,” jelas Ryan.

Dua Peserta Beruntung Bawa Pulang Mobil Listrik Salah satu momen yang paling dinantikan peserta adalah pengundian hadiah utama atau grand prize berupa dua unit mobil listrik Wuling Air ev.

Dua peserta beruntung, yakni Priscilla asal Jakarta dan Prilly asal Surabaya, membawa pulang masing-masing satu unit mobil listrik tersebut.