Forum Pemred Gelar FP Run 2026, Ingatkan Pentingnya Pers yang Kredibel

Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) menggelar FP Run for Good Journalism 2026 di Unika Atma Jaya, Jakarta, Minggu (18/10).
JawaPos.com - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) menggelar FP Run for Good Journalism 2026 di Unika Atma Jaya, Jakarta, Minggu (18/10). Mengusung tema “Pers untuk Publik”, kegiatan ini diikuti 500 peserta untuk mengampanyekan jurnalisme berkualitas dan memperkuat kedekatan pers dengan masyarakat.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.
Meutya menyambut baik penyelenggaraan FP Run. Menurut dia, tema “Pers untuk Publik” mengingatkan insan pers bahwa kerja jurnalistik harus mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
“Artinya semua berita, semua informasi yang dishare ke publik sudah jelas keabsahannya, sudah cross-check dan re-check. Publik mendapatkan informasi yang paling akurat,” kata Meutya.
Dia juga menilai olahraga lari memiliki keterkaitan dengan tantangan industri media yang menuntut kecepatan dalam menyampaikan informasi. Namun, kecepatan tersebut perlu diimbangi dengan kerja sama antara media konvensional dan media sosial untuk memperkuat ekosistem informasi.
“Lari itu ujungnya kita ingin sehat. Nah, ini mengingatkan kita semua bahwa industri jurnalistik harus tetap sehat di tengah gempuran tantangan yang tidak mudah,” ujarnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo juga menekankan pentingnya peran pers dalam menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Pers diharapkan menjadi sumber informasi yang jelas dan dapat dipercaya masyarakat di tengah banyaknya informasi yang beredar.
“Di tengah banyaknya informasi yang beredar, peran dari pers Indonesia, peran dari teman-teman jurnalis dibutuhkan agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan pasti,” kata Angga.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dia menilai FP Run menjadi kegiatan yang memadukan kesehatan pikiran, kebugaran tubuh, dan kebahagiaan.
Angkat Keraguan Publik terhadap Pers
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