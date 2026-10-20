Asian Para Games 2026: Barce dan Komet Persembahkan Perunggu dari Para Tenis Meja

Atlet para tenis meja Indonesia Barce Eynstend Layaba memberikan keterangan kepada awak media seusai pertandingan semifinal tunggal putra kelas 4-5 Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 di Sky Hall Toyota, Jepang, Selasa (20/10/2026). Barce meraih medali perunggu setelah kalah dari wakil China Peng Zhengyang dengan skor 1-3 (9-11, 4-11, 13-11, 9-11). ANTARA/Muhammad Ramdan
JawaPos.com - Dua atlet para tenis meja Indonesia, Barce Labaya dan Komet Akbar, mempersembahkan dua medali perunggu Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 setelah langkah keduanya terhenti pada semifinal di Sky Hall Toyota, Jepang, Selasa, dikutip dari ANTARA.
Barce yang tampil pada nomor tunggal putra kelas 4-5 harus mengakui keunggulan wakil China Peng Zhengyang dengan skor 1-3 (9-11, 4-11, 13-11, 9-11).
Barce kehilangan dua gim pertama sebelum memperpanjang pertandingan melalui kemenangan 13-11 pada gim ketiga. Namun, ia gagal mempertahankan momentum setelah menyerah 9-11 pada gim keempat.
Sementara itu, Komet yang turun pada tunggal putra kelas 10 kalah dari wakil tuan rumah Mahiro Funayama dengan skor 0-3 (11-13, 10-12, 1-11).
Komet memberikan perlawanan ketat dalam dua gim awal, tetapi gagal memanfaatkan kesempatan untuk merebut kemenangan sebelum Funayama memastikan kemenangan melalui gim ketiga.
Meski gagal melaju ke final, kedua atlet Indonesia tersebut berhak membawa pulang medali perunggu karena para tenis meja memberikan medali kepada dua semifinalis yang kalah.
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