Asian Para Games 2026: Barce dan Komet Persembahkan Perunggu dari Para Tenis Meja

JawaPos.com - Dua atlet para tenis meja Indonesia, Barce Labaya dan Komet Akbar, mempersembahkan dua medali perunggu Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 setelah langkah keduanya terhenti pada semifinal di Sky Hall Toyota, Jepang, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Barce yang tampil pada nomor tunggal putra kelas 4-5 harus mengakui keunggulan wakil China Peng Zhengyang dengan skor 1-3 (9-11, 4-11, 13-11, 9-11).

Barce kehilangan dua gim pertama sebelum memperpanjang pertandingan melalui kemenangan 13-11 pada gim ketiga. Namun, ia gagal mempertahankan momentum setelah menyerah 9-11 pada gim keempat.

Sementara itu, Komet yang turun pada tunggal putra kelas 10 kalah dari wakil tuan rumah Mahiro Funayama dengan skor 0-3 (11-13, 10-12, 1-11).

Komet memberikan perlawanan ketat dalam dua gim awal, tetapi gagal memanfaatkan kesempatan untuk merebut kemenangan sebelum Funayama memastikan kemenangan melalui gim ketiga.