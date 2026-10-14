Leo/Daniel Mundur dari Denmark Open 2026, Cedera Siku Belum Pulih

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mundur dari Denmark Open 2026 setelah nyeri siku Daniel belum mereda meski menjalani terapi. (PBSI)
JawaPos.com– Indonesia kehilangan satu wakil di sektor ganda putra Denmark Open 2026. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menarik diri dari turnamen setelah Daniel mengalami nyeri pada siku yang belum mereda setelah menjalani penanganan fisioterapis.
Leo/Daniel sedianya menghadapi pasangan Tiongkok Chen Bo Yang/Liu Yi pada babak pertama tadi malam. Namun, kondisi Daniel membuat pasangan Merah Putih tersebut batal melakoni pertandingan.
Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto menjelaskan, keluhan itu muncul setelah Daniel menjalani latihan di main hall pada Senin malam (12/10). ”Sudah coba ditangani oleh fisioterapis dengan tindakan fisio dan lain-lain. Pagi ini (kemarin, Red) dicoba bermain ternyata skala nyerinya masih tinggi,” ujar Antonius.
Keputusan mundur diambil setelah Daniel kembali mencoba bermain pada Selasa pagi (13/10). Tingkat nyeri yang masih tinggi membuat tim pelatih memilih mengutamakan pemulihan daripada mengambil risiko dengan tetap mengikuti turnamen.
Leo/Daniel kini berharap bisa kembali bertanding pada French Open 2026 pekan depan. Meski demikian, peluang tampil di turnamen tersebut masih bergantung pada perkembangan kondisi Daniel selama masa pemulihan.
”Jadi saya memutuskan untuk menarik keikutsertaan Leo/Daniel di Denmark Open untuk fokus pada pemulihan. Semoga tidak serius dan bisa kembali di French Open minggu depan,” tegas Antonius.
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Jawa Pos
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