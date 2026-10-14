Beijing Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027, Format Turnamen Berubah

JawaPos.com – Kota Beijing dipastikan menjadi tuan rumah Piala Sudirman 2027. Turnamen bulu tangkis beregu campuran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 April hingga 2 Mei 2027.

Penunjukan ini menjadi kali kedua Beijing menjadi tuan rumah Piala Sudirman setelah terakhir kali menggelar turnamen tersebut pada 2005.

Presiden BWF Khunying Patama Leeswadtrakul menyambut positif kembalinya Piala Sudirman ke ibu kota Tiongkok tersebut.

"China telah lama memainkan peran penting dalam perkembangan dan kesuksesan bulu tangkis secara global. Kami sangat senang bisa membawa Piala Sudirman kembali ke Beijing pada 2027," kata Patama dalam keterangan resmi BWF, Rabu.

Piala Sudirman 2027 juga akan menghadirkan perubahan format. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung selama 12 hari dengan melibatkan 24 peserta.

Perubahan ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi para penggemar, sekaligus memperkuat unsur sportainment dalam penyelenggaraan turnamen bulu tangkis beregu campuran tersebut.

Patama mengatakan, Beijing memiliki tempat tersendiri dalam sejarah bulu tangkis dunia. Kota tersebut pernah menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia BWF pada 1987 dan Piala Sudirman pada 2005, serta menjadi lokasi penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2008.