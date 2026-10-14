Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 01.06 WIB

Prediksi Skor Muharraq vs Gol Gohar: Duel Dua Tim yang Sama-Sama Mandul

Muharraq berusaha bangkit setelah kalah pada laga pembuka Grup B, sementara Gol Gohar mengincar poin dengan modal satu hasil imbang tanpa kebobolan. (Dok. Tehran Times) - Image

Muharraq berusaha bangkit setelah kalah pada laga pembuka Grup B, sementara Gol Gohar mengincar poin dengan modal satu hasil imbang tanpa kebobolan. (Dok. Tehran Times)

JawaPos.com – Muharraq akan menghadapi Gol Gohar dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027, Rabu (14/10/2026). Pertandingan Grup B ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memburu kemenangan pertama sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Muharraq membutuhkan hasil maksimal setelah mengawali fase grup dengan kekalahan 0-1. Sementara itu, Gol Gohar membawa modal satu poin setelah bermain imbang tanpa gol pada pertandingan pembuka.

Kondisi tersebut membuat duel kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Muharraq memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Gol Gohar berusaha mempertahankan pertahanan solid yang mereka tunjukkan pada laga sebelumnya.

Muharraq Berusaha Bangkit di Grup B

Muharraq mengawali perjalanan di ACL Two 2026/2027 dengan hasil yang kurang memuaskan. Kekalahan 0-1 pada pertandingan pertama membuat klub asal Bahrain tersebut belum mengoleksi poin dan menempati posisi keempat Grup B.

Selain membutuhkan kemenangan, Muharraq juga harus memperbaiki efektivitas lini depan. Mereka belum mampu mencetak gol pada laga pembuka sehingga penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi tambahan motivasi bagi Muharraq untuk tampil lebih agresif. Mereka diperkirakan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal demi membuka peluang meraih tiga poin.

Namun, keinginan untuk menang juga menghadirkan tantangan tersendiri. Muharraq perlu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan agar tidak memberikan ruang kepada lawan untuk melancarkan serangan balik.

Jika mampu memanfaatkan dukungan suporter dan menciptakan peluang berkualitas, Muharraq memiliki kesempatan untuk memperbaiki hasil sekaligus menjaga peluang bersaing di Grup B.

Gol Gohar Mengandalkan Pertahanan Solid

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs PSG: Adu Gengsi Dua Bos Timur Tengah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs PSG: Adu Gengsi Dua Bos Timur Tengah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.26 WIB

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Real Madrid: Tchouameni Bidik Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Real Madrid: Tchouameni Bidik Kemenangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.24 WIB

Prediksi Skor Nasaf Qarshi vs Al Wahda: Tuan Rumah Punya Modal 15 Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Nasaf Qarshi vs Al Wahda: Tuan Rumah Punya Modal 15 Gol

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore