George Russell Terlempar dari Sprint F1 Singapura Usai Tergelincir pada Awal Lap Kedua

JawaPos.com – George Russell mengalami kecelakaan saat memimpin balapan sprint Formula 1 Grand Prix Singapura setelah kehilangan kendali mobil Mercedes pada awal putaran kedua.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (11/10), Pembalap asal Inggris tersebut sebelumnya berhasil merebut posisi terdepan dari Max Verstappen melalui start yang impresif, tetapi kemudian tergelincir di lintasan lurus utama dalam kondisi trek basah.

Mobil Russell menyentuh garis putih di lintasan sebelum menghantam pembatas, sehingga ia harus mengakhiri balapan lebih awal tanpa memperoleh poin.

Kecelakaan tersebut terjadi dalam kondisi lintasan yang sulit setelah hujan deras membuat permukaan sirkuit licin dan cipratan air mengurangi jarak pandang para pembalap.

Russell sempat berputar kembali ke jalur lintasan yang dilalui pembalap lain, tetapi para pesaingnya berhasil menghindari mobil Mercedes tersebut sehingga tidak terjadi tabrakan lanjutan.

Insiden tersebut menjadi kerugian besar bagi Russell karena ia kehilangan kesempatan mengumpulkan delapan poin dari balapan sprint yang sebelumnya berada dalam kendalinya.

Hasil tersebut semakin menyulitkan peluang Russell dalam persaingan gelar juara dunia Formula 1 musim 2026, sementara Andrea Kimi Antonelli berpeluang memperlebar keunggulan di puncak klasemen menjadi 84 poin.

Selain gagal meraih poin sprint, Russell juga menghadapi tantangan tambahan karena harus memulai balapan utama pada Minggu dari posisi paling belakang setelah melampaui alokasi komponen unit daya yang diizinkan untuk musim ini.