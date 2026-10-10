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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.50 WIB

George Russell Terancam Penalti di F1 Singapura Usai Alami Kerusakan Mesin Pada F1 Bahrain

George Russell (Crash)

JawaPos.com – George Russell diperkirakan menerima penalti posisi start pada Grand Prix Singapura setelah mengalami kerusakan unit daya saat berlaga di Malaysia.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), Pembalap Mercedes tersebut mengalami masalah mesin pada tahap akhir balapan ketika menempati posisi ketiga dan akhirnya menepi pada Lap 50 saat mobil keselamatan berada di lintasan.

Insiden itu mengakhiri balapan Russell di Sirkuit Internasional Sepang sekaligus membuat Mercedes harus mempertimbangkan penggantian unit daya untuk menghadapi seri berikutnya.

Mercedes diperkirakan perlu memasang unit daya baru karena Russell telah menghabiskan alokasi komponen bermasa pakai rendah yang tersedia baginya.

Penggantian tersebut hampir pasti membuat pembalap asal Inggris itu memulai Grand Prix Singapura dari posisi paling belakang, meskipun tim sebelumnya berharap dapat menunda pergantian komponen hingga balapan di luar Eropa.

Penalti ini menjadi tantangan besar karena Sirkuit Jalan Raya Marina Bay memiliki lintasan sempit dan peluang menyalip yang relatif terbatas.

Hukuman tersebut juga berpotensi mempersulit upaya Russell mengejar ketertinggalan dalam klasemen Kejuaraan Pembalap karena saat ini ia terpaut 84 poin dari rekan setimnya, Kimi Antonelli.

Editor: Novia Tri Astuti
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