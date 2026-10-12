Erick Thohir Bangga Timnas Putri Indonesia Lolos Piala Asia U-17 2027

Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (Kemenpora)
JawaPos.com - Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku bangga atas keberhasilan Timnas Putri Indonesia U-17 memastikan tiket Piala Asia Putri U-17 2027 di Tiongkok.
Garuda Pertiwi melaju ke putaran final dengan status juara Grup B setelah menyapu bersih tiga pertandingan kualifikasi dengan kemenangan.
Timnas Putri Indonesia U-17 mengawali perjalanan dengan mengalahkan Bahrain 2-0 pada 5 Oktober.
Garuda Pertiwi kemudian menundukkan Arab Saudi 3-1 pada 8 Oktober sebelum menutup kualifikasi dengan kemenangan telak 5-0 atas tuan rumah Singapura di Bishan Stadium, Minggu (11/10).
Dari tiga pertandingan tersebut, skuad Garuda Pertiwi mengoleksi sembilan poin dengan catatan 10 gol dan hanya kebobolan satu kali.
Performa konsisten itu mengantarkan Timnas Putri Indonesia U-17 finis di posisi teratas Grup B sekaligus mengamankan tempat di putaran final.
“Alhamdulillah, saya sangat bangga dan bersyukur melihat perjuangan Timnas Putri U-17. Mereka tampil konsisten, tidak terkalahkan, dan menunjukkan mental juara sejak pertandingan pertama hingga laga terakhir,” ujar Erick dalam keterangannya, dikutip Senin (12/10).
Erick menilai keberhasilan tersebut merupakan buah kerja keras para pemain, pelatih, ofisial, serta dukungan masyarakat Indonesia.
Meski demikian, dia mengingatkan tim agar tidak cepat berpuas diri karena tantangan yang lebih besar telah menanti di putaran final.
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