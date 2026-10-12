Erick Thohir Bangga Timnas Putri Indonesia Lolos Piala Asia U-17 2027

JawaPos.com - Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku bangga atas keberhasilan Timnas Putri Indonesia U-17 memastikan tiket Piala Asia Putri U-17 2027 di Tiongkok.

Garuda Pertiwi melaju ke putaran final dengan status juara Grup B setelah menyapu bersih tiga pertandingan kualifikasi dengan kemenangan.

Timnas Putri Indonesia U-17 mengawali perjalanan dengan mengalahkan Bahrain 2-0 pada 5 Oktober.

Garuda Pertiwi kemudian menundukkan Arab Saudi 3-1 pada 8 Oktober sebelum menutup kualifikasi dengan kemenangan telak 5-0 atas tuan rumah Singapura di Bishan Stadium, Minggu (11/10).

Dari tiga pertandingan tersebut, skuad Garuda Pertiwi mengoleksi sembilan poin dengan catatan 10 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Performa konsisten itu mengantarkan Timnas Putri Indonesia U-17 finis di posisi teratas Grup B sekaligus mengamankan tempat di putaran final.

“Alhamdulillah, saya sangat bangga dan bersyukur melihat perjuangan Timnas Putri U-17. Mereka tampil konsisten, tidak terkalahkan, dan menunjukkan mental juara sejak pertandingan pertama hingga laga terakhir,” ujar Erick dalam keterangannya, dikutip Senin (12/10).

Erick menilai keberhasilan tersebut merupakan buah kerja keras para pemain, pelatih, ofisial, serta dukungan masyarakat Indonesia.