Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.13 WIB

Unjuk Bakat Liga Sepak Bola Putri U-15 & U-18 Diikuti 110 Tim di Lima Kota Penyelenggaraan

Aksi pemain sepak bola putri pada HYDROPLUS Soccer&nbsp;League 2025/2026. (Istimewa) - Image

Aksi pemain sepak bola putri pada HYDROPLUS Soccer&nbsp;League 2025/2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Musim 2026/2027 ini, pertarungan menuju gelar juara HYDROPLUS Soccer League semakin kompetitif dengan melibatkan 110 tim pada dua kategori usia, yakni U-15 dan U-18.

Liga ini akan diselenggarakan secara bergelombang mulai pertengahan Oktober 2026 di lima kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Kudus, dan Surakarta.

Tahun lalu, HYDROPLUS Soccer League diikuti 1.723 peserta, berhasil mengantarkan 53 pesepak bola putri menggapai impian membela Timnas U-16 di ajang Srikandi Merdeka Cup.

Bahkan, jebolan HYDROPLUS Soccer League yang tergabung di skuad Garuda Pertiwi sukses meraih posisi runner-up di turnamen yang melibatkan delapan tim dan tujuh negara Asia tersebut.

Melangkah lebih jauh, sebanyak 21 jebolan HYDROPLUS Soccer League tergabung dalam 23 punggawa Timnas Putri di Kualifikasi AFC U-17 2027.

Group Brand Head HYDROPLUS Yose Moriza mengatakan, HYDROPLUS Soccer League merupakan bentuk komitmen mendukung kokohnya ekosistem sepak bola melalui kompetisi rutin dan terstruktur.

Hal itu guna mengasah kemampuan para pesepakbola putri muda Indonesia.

“Kami percaya bahwa talenta besar lahir dari kesempatan yang besar pula. Melalui HYDROPLUS Soccer League musim kedua ini, kami ingin memberikan panggung bagi para pesepakbola putri muda untuk bertanding, berkembang, dan menunjukkan potensinya," ujar Yose Moriza.

Selaras dengan hal tersebut, Program Director HYDROPLUS Soccer League Teddy Tjahjono mengatakan, berlanjutnya HYDROPLUS Soccer League memperkuat komitmen Bakti Olahraga Djarum Foundation dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola putri yang berkesinambungan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Akademi Persib Bandung Lolos ke Semifinal Hydroplus Soccer League, Bakal Hadapi Putri JP Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Akademi Persib Bandung Lolos ke Semifinal Hydroplus Soccer League, Bakal Hadapi Putri JP Jakarta

Sabtu, 11 Juli 2026 | 06.34 WIB

Arema FC Women Puncaki Grup B U-18, Siap Tantang Putri Garut di Semifinal Hydroplus Soccer League - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Women Puncaki Grup B U-18, Siap Tantang Putri Garut di Semifinal Hydroplus Soccer League

Sabtu, 11 Juli 2026 | 05.31 WIB

Putri JP Jakarta Singkirkan Tigers Football Academy di HYDROPLUS Soccer League, Arema FC Women U-15 Lolos ke Semifinal - Image
Sepak Bola Indonesia

Putri JP Jakarta Singkirkan Tigers Football Academy di HYDROPLUS Soccer League, Arema FC Women U-15 Lolos ke Semifinal

Jumat, 10 Juli 2026 | 07.57 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore