Unjuk Bakat Liga Sepak Bola Putri U-15 & U-18 Diikuti 110 Tim di Lima Kota Penyelenggaraan

Aksi pemain sepak bola putri pada HYDROPLUS Soccer League 2025/2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Musim 2026/2027 ini, pertarungan menuju gelar juara HYDROPLUS Soccer League semakin kompetitif dengan melibatkan 110 tim pada dua kategori usia, yakni U-15 dan U-18.
Liga ini akan diselenggarakan secara bergelombang mulai pertengahan Oktober 2026 di lima kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Kudus, dan Surakarta.
Tahun lalu, HYDROPLUS Soccer League diikuti 1.723 peserta, berhasil mengantarkan 53 pesepak bola putri menggapai impian membela Timnas U-16 di ajang Srikandi Merdeka Cup.
Bahkan, jebolan HYDROPLUS Soccer League yang tergabung di skuad Garuda Pertiwi sukses meraih posisi runner-up di turnamen yang melibatkan delapan tim dan tujuh negara Asia tersebut.
Melangkah lebih jauh, sebanyak 21 jebolan HYDROPLUS Soccer League tergabung dalam 23 punggawa Timnas Putri di Kualifikasi AFC U-17 2027.
Group Brand Head HYDROPLUS Yose Moriza mengatakan, HYDROPLUS Soccer League merupakan bentuk komitmen mendukung kokohnya ekosistem sepak bola melalui kompetisi rutin dan terstruktur.
Hal itu guna mengasah kemampuan para pesepakbola putri muda Indonesia.
“Kami percaya bahwa talenta besar lahir dari kesempatan yang besar pula. Melalui HYDROPLUS Soccer League musim kedua ini, kami ingin memberikan panggung bagi para pesepakbola putri muda untuk bertanding, berkembang, dan menunjukkan potensinya," ujar Yose Moriza.
Selaras dengan hal tersebut, Program Director HYDROPLUS Soccer League Teddy Tjahjono mengatakan, berlanjutnya HYDROPLUS Soccer League memperkuat komitmen Bakti Olahraga Djarum Foundation dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola putri yang berkesinambungan.
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