Coco Gauff dan Naomi Osaka Dipastikan Absen dari Wuhan Open 2026

JawaPos.com – Coco Gauff dan Naomi Osaka dipastikan absen dari Dongfeng Voyah Wuhan Open 2026 setelah penyelenggara mengumumkan pengunduran diri keduanya melalui media sosial.

Dilansir dari laman resmi WTA Tennis pada Jum'at (9/10), Gauff memutuskan mundur karena membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisiknya setelah menjalani musim yang panjang.

Petenis Amerika Serikat tersebut mengaku kecewa tidak dapat tampil sebagai juara bertahan, tetapi berharap bisa kembali mengikuti turnamen tersebut tahun depan.

Gauff sebelumnya mencapai babak keempat China Open di Beijing sebelum kalah dari Elise Mertens dengan skor 3-6, 3-6.

Dalam pertandingan tersebut, petenis peringkat keempat dunia itu melakukan 34 kesalahan sendiri, termasuk delapan kesalahan ganda, dan mengakui bahwa penampilannya tidak maksimal.

Sementara itu, Osaka juga memutuskan absen dari Wuhan Open setelah tersingkir di babak 16 besar Beijing usai kalah dari Karolina Muchova dengan skor 5-7, 6-1, 6-7 (7) dalam pertandingan selama dua jam 52 menit.

Selain Gauff dan Osaka, Elena Rybakina serta Amanda Anisimova juga dipastikan tidak mengikuti turnamen WTA 1000 terakhir musim ini tersebut.