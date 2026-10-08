Nerva Jhorgie Pede Bisa Tembus Skuad Utama Menuju Turnamen di Brasil

JawaPos.com - Pemain muda Timnas Futsal Indonesia Nerva Jhorgie percaya diri bisa menembus skuad utama tim Garuda yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan menuju Brasil.

Di Brasil, Indonesia akan mengikuti turnamen futsal bertajuk "VI Copa Das Nacoes De Futsal 2026" di Max Ronsenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, pada 12-18 Oktober. Tim Garuda tergabung di Grup A bersama Cape Verde dan tuan rumah Brasil, sementara satu grup lainnya yaitu Grup B dihuni Jepang, Afghanistan, dan Peru.

"Kalau untuk beda intensitas klub sama Timnas, tentu saja intensitas yang sangat tinggi, apalagi saya bermain bersama senior-senior yang dulu saya nonton di TV dan dulu saya idolakan. Namun itu tidak menutup kepercayaan diri saya. Saya harus berjuang untuk saya bisa ada nama untuk di timnas," kata pemain yang baru berusia 18 tahun itu saat ditemui awak media di GOR POPKI, Jakarta Timur, Kamis.

Nama Jhorgie sebelumnya tak masuk skuad "Garuda Calling" yang berjumlah 20 pemain. Ia kemudian mendapatkan panggilan susulan berkat performa impresifnya bersama klub Proton FC Kuningan di PFL (Pro Futsal League) 2026/2027.

Skuad utama Indonesia yang dibawa mengikuti turnamen di Brasil berjumlah 15 pemain. Artinya, pemain asal Merauke, Papua Barat, itu harus meyakinkan pelatih kepala Hector Souto selama sesi pemusatan latihan.

"Dia bilang, kamu cukup improve saat di putaran pertama dan putaran dua kemarin, hingga saya bisa berada di sini," ucap Jhorgie mengungkapkan perkataan Souto saat memintanya bergabung dengan timnas.

Saat mengomentari dirinya langsung mendapatkan panggilan ke tim nasional senior, ia juga mengaku kaget. Kendati demikian, ia merasa dirinya pantas mendapatkannya setelah penampilan apiknya di awal liga musim ini.

Hingga pertandingan keempat PFL musim ini, Jhorgie mencetak empat gol. Koleksi golnya ini menempatkannya sebagai top skor sementara liga, mengungguli pemain asing dan pemain timnas milik Bintang Timur Surabaya Edison Machado Coelho dan Samuel Eko yang memiliki tiga gol.