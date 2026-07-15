SMPN 1 Gunung Tabur Apresiasi Ithaca Futsal Coaching Clinic Bersama PSS Sleman, Bangkitkan Semangat Siswa

JawaPos.com - Penyelenggaraan Ithaca Futsal Coaching Clinic yang berkolaborasi dengan PSS Sleman mendapat sambutan positif dari SMP Negeri 1 Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dinilai tidak hanya menjadi ajang belajar teknik dasar futsal, tetapi juga mampu membangkitkan semangat para pelajar untuk terus mengembangkan bakat di bidang olahraga.

Kepala SMP Negeri 1 Gunung Tabur Aji Syarifah Aini menyampaikan apresiasi kepada Ithaca Resources dan PSS Sleman yang telah menghadirkan program pembinaan futsal bagi para siswa. Kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga karena para peserta bisa belajar langsung dari pelatih yang memiliki kompetensi di bidangnya.

"Kami mengapresiasi Ithaca Resources dan PSS Sleman atas terselenggaranya kegiatan ini. Program ini menjadi motivasi bagi siswa untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Kini, yang terpenting adalah menjaga semangat dan konsisten berlatih agar mampu meraih prestasi yang lebih baik," ujar Aji.

Dia berharap kegiatan serupa tidak berhenti sampai di sini. Kolaborasi antara dunia usaha, sekolah, pemerintah daerah, dan klub sepak bola profesional seperti PSS Sleman dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat pembinaan olahraga usia dini, khususnya futsal.

Aji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Dia optimistis sinergi yang terus terjalin akan membuka lebih banyak kesempatan bagi pelajar Berau untuk mengembangkan kemampuan sekaligus meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

"Melalui sinergi yang baik antara sekolah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, kami optimistis semakin banyak anak-anak berbakat yang termotivasi untuk terus berkembang dan meraih prestasi," kata Aji.

Tidak hanya pihak sekolah, peserta coaching clinic juga merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Salah seorang peserta bernama Faiz mengaku senang bisa mengikuti sesi latihan yang berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta.

Menurutnya, materi yang diberikan mudah dipahami karena para pelatih menjelaskan teknik dasar futsal secara sederhana dan langsung dipraktikkan di lapangan. Hal itu membuat peserta lebih cepat memahami setiap materi yang disampaikan.