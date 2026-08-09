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Antara
Senin, 10 Agustus 2026 | 00.48 WIB

16 Pemain Masuk Timnas Futsal Indonesia, Segera TC di Spanyol

Selebrasi pemain Timnas Futsal Indonesia usai memastikan tiket final ASEAN Futsal Championship 2026 di Bangkok. (FFI) - Image

Selebrasi pemain Timnas Futsal Indonesia usai memastikan tiket final ASEAN Futsal Championship 2026 di Bangkok. (FFI)

JawaPos.com - Federasi Futsal Indonsia (FFI) mengumumkan 16 pemain masuk skuad timnas futsal Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan (TC) di Spanyol dari 11 hingga 24 Agustus 2026, dikutip dari ANTARA.

"Langkah penting menuju mimpi besar ke Piala Dunia Futsal, terus dukung dan pantau terus perjalanan Garuda Futsal," tulis timnas futsal dalam laman Instagramnya pada Minggu.

Skuad asuhan Hector Souto akan melakoni tiga pertandingan uji coba melawan Palma Futsal dan Noia Futsal dari Spanyol, serta Braga Futsal dari Portugal.

16 pemain timnas futsal Indonesia yang menjalani TC di Spanyol

Kiper: Rizky Afsana, Ahmad Habibie.

Anchor: Rizki Xavier, Rio Pangestu, Ardiansyah Nur, Romi Humandri.

Flank kaki kiri: Brian Ick, Ronal Drion, Mochammad Iqbal, Andarias Kareth.

Flank kaki kanan: Firman Ardiansyah, Reza Gunawan, Yogi Saputra.

Pivot: Syauqi Saud, Samuel Eko, Muhammad Sanjaya.

Editor: Banu Adikara
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