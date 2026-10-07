BWF Gunakan sistem 15 Poin, PBSI Antisipasi Pergeseran Peta Persaingan

JawaPos.com - PP PBSI mulai mengantisipasi perubahan peta persaingan bulu tangkis dunia menyusul penerapan sistem skor 15 poin yang akan berlaku mulai 4 Januari 2027.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan perubahan sistem skor berpotensi memengaruhi pola permainan, terutama pada periode awal ketika pemain dan pelatih masih beradaptasi.

“Kalau berdasarkan perubahan sistem sebelumnya, dari 15 poin ke 21 poin, peta persaingan itu bergeser di awal. Ini yang kami antisipasi,” kata Eng Hian di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

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BWF telah mengesahkan sistem tiga gim dengan masing-masing gim dimainkan hingga 15 poin untuk menggantikan format 21 poin. Sistem baru tersebut mulai berlaku pada 4 Januari 2027.

Eng Hian mengatakan PBSI perlu mencari bentuk latihan dan strategi yang paling sesuai karena kebutuhan setiap sektor tidak selalu sama.

“Tentunya kami harus bisa beradaptasi. Bagaimana kami mengadaptasi dengan sistem 15 poin ini? Apa yang harus lebih difokuskan? Kami juga sama-sama belum tahu karena tiap sektor pasti berbeda-beda kebutuhannya,” ujar Eng Hian.

Menurut dia, salah satu perubahan paling terasa adalah durasi pertandingan yang menjadi lebih cepat sehingga setiap poin makin bernilai.

Hal tersebut membuat akurasi pukulan dan kemampuan pemain meminimalkan kesalahan menjadi semakin penting.