Max Verstappen Raih Kemenangan Perdana 2026, Red Bull Cetak Sejarah

JawaPos.com - Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Formula 1 2026 setelah menjuarai GP Malaysia di Sirkuit Sepang, Minggu (4/10). Hasil tersebut sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi Red Bull Ford Powertrains.

Kemenangan Verstappen menjadi kemenangan perdana Red Bull pada musim ini. Lebih istimewa lagi, hasil tersebut merupakan kemenangan pertama Red Bull Ford Powertrains sebagai pemasok unit tenaga Formula 1.

Verstappen sudah menunjukkan kecepatannya sejak sesi kualifikasi. Pembalap Red Bull Racing tersebut merebut pole position untuk mengawali balapan dari posisi terdepan.

Namun, balapan tidak berjalan mudah bagi Verstappen. Start sempat berlangsung dalam kondisi yang tidak ideal setelah hujan deras menunda dimulainya lomba.

Ketika balapan akhirnya dimulai, Verstappen kehilangan posisi setelah disalip duo Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell. Pembalap asal Belanda itu kemudian secara bertahap kembali ke posisi terdepan.

Verstappen juga harus menghadapi sejumlah kendala pada awal balapan. Ia menyebut sempat mengalami masalah tenaga sebelum tim mengambil keputusan menggunakan ban intermediate.

Setelah itu, Verstappen mampu menemukan ritmenya dan kembali memimpin balapan. Ia kemudian mempertahankan posisi terdepan hingga finis, meski harus menghadapi periode Virtual Safety Car dan Safety Car pada fase akhir lomba.

Bagi Verstappen, kemenangan tersebut terasa istimewa setelah perjalanan sulit yang dilalui Red Bull sepanjang musim.

“Ini adalah kemenangan yang indah, setelah apa yang kami lalui musim ini dan perbaikan yang sudah kami lakukan. Saya sangat bangga kepada semuanya (timnya), dan sangat menyenangkan bisa menang di sini (Malaysia),” ucap Verstappen dikutip dari situs resmi Formula 1.