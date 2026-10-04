Veda Ega Pratama Finis ke-antara11 di Moto3 GP Jepang 2026

Pembalap Moto3 Veda Ega Pratama memacu motornya saat melakukan latihan di Sirkuit Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (21/7/2026). Kegiatan latihan tersebut merupakan rangkaian dari Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9 -11 Oktober 2026 mendatang. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj.
JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tercatat finis di posisi ke-11 pada Moto3 Grand Prix (GP) Jepang 2026 yang diselenggarakan di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Minggu, dan menambah lima poin dalam koleksi poinnya pada klasemen sementara kejuaraan dunia musim ini.
Laman MotoGP, menyatakan Veda yang memperkuat Honda Team Asia harus berjuang keras sepanjang balapan setelah memulai lomba dari posisi yang tidak menguntungkan akibat mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi.
Dalam balapan, pembalap bernomor 9 itu sempat turun hingga posisi ke-15. Veda kemudian kembali berusaha memperbaiki posisinya pada lap-lap terakhir dan berhasil menyalip tiga pembalap untuk mengamankan finis di posisi ke-11.
Hasil tersebut membuat Veda kini mengumpulkan 105 poin. Dia menempati posisi kedelapan klasemen sementara Moto3 2026 setelah GP Jepang. Jumlah poinnya yang sama dengan Hakim Danish asal Malaysia, yang berada satu tingkat di atasnya.
Sementara itu, pembalap Spanyol David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) keluar sebagai juara setelah memenangi pertarungan ketat melawan Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). Almansa mengalahkan Quiles dengan selisih hanya 0,046 detik.
Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) melengkapi podium dengan finis ketiga atau selisih +2,738 detik. Kemenangan tersebut mengantarkan Almansa kembali ke posisi kedua klasemen sementara dengan total 199 poin, sekaligus unggul delapan poin atas Carpe. Sedangkan Quiles masih unggul jauh di pemuncak klasemen dengan torehan 326 poin.
Quiles sebenarnya memiliki peluang mengunci gelar juara dunia Moto3 2026 di Motegi. Namun, kemenangan Almansa membuat pesta juara pembalap Spanyol itu tertunda hingga Grand Prix Indonesia.
Moto3 selanjutnya akan memasuki seri ke-17 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat pada 9-11 Oktober. Balapan tersebut menjadi kesempatan Veda untuk kembali meraih hasil positif di hadapan publik sendiri pada akhir pekan.
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