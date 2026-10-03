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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.30 WIB

Kualifikasi Moto3 Jepang, Veda Ega Pratama Posisi ke-18

Aksi Veda Ega Pratama dalam sesi latihan Moto3 Aragon 2026. (Honda Team Asia) - Image

Aksi Veda Ega Pratama dalam sesi latihan Moto3 Aragon 2026. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus puas menempati posisi ke-18 setelah mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi kedua (Q2) Moto3 Grand Prix Jepang 2026 di Mobility Resort Motegi, Sabtu.

Pembalap Honda Team Asia itu terjatuh ketika sesi Q2 berlangsung dan sebagian besar pembalap mulai kembali ke pit untuk menjalani jeda singkat.

Insiden tersebut membuat Veda gagal memaksimalkan kesempatan untuk memperbaiki catatan waktunya hingga akhirnya berada di urutan terakhir dari 18 pembalap yang mengikuti Q2.

Hasil itu cukup disayangkan setelah Veda menunjukkan kecepatan yang menjanjikan sejak sesi Practice, Jumat (2/10).

Rookie asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sebelumnya menempati posisi kedelapan pada Practice dengan catatan waktu 1 menit 55,597 detik atau terpaut 0,317 detik dari Marco Morelli yang menjadi pembalap tercepat.

Hasil tersebut membawa Veda langsung mengamankan tempat di Q2 tanpa harus melalui Q1.

Pada perebutan posisi terdepan, David Almansa tampil sebagai pembalap tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 54,572 detik.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu merebut pole position sekaligus membukukan rekor lap baru di Motegi.

Almansa sebelumnya sempat mendapat tekanan dari Brian Uriarte yang mencatatkan 1 menit 54,647 detik pada awal sesi dan untuk sementara memecahkan rekor lap.

Editor: Banu Adikara
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