FIFA ASEAN Cup 2026: Momen Bersejarah Sepak Bola Asia Tenggara di Indonesia

JawaPos.com - Penyelenggaraan perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia menjadi momentum penting bagi sepak bola Asia Tenggara.

Turnamen ini tidak hanya mempertemukan tim nasional dari kawasan, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan bagi suporter untuk mengikuti pertandingan dari stadion, ruang publik, hingga platform digital.

Indonesia menjadi pusat penyelenggaraan edisi perdana turnamen yang mempertemukan tim nasional dan penggemar sepak bola dari berbagai negara Asia Tenggara.

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Kehadiran suporter dari berbagai komunitas membuat atmosfer kompetisi tidak berhenti di lapangan, tetapi ikut terasa di sejumlah kota tempat pertandingan dan kegiatan pendukung berlangsung.

Sepak Bola Jadi Ruang Pertemuan Suporter ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026 membawa sepak bola sebagai ruang pertemuan masyarakat dari negara-negara Asia Tenggara.

Pertandingan menjadi titik utama, sementara berbagai aktivitas di luar stadion memberi kesempatan bagi penggemar yang tidak mendapatkan tiket atau tidak dapat hadir langsung untuk tetap mengikuti kemeriahan turnamen.

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“Sepak bola memiliki kemampuan unik untuk menghubungkan masyarakat dari berbagai budaya, komunitas, dan negara,” ujar Grant Davidson, Senior Director Marketing Coca-Cola Indonesia.

Menurut dia, penyelenggaraan perdana FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekadar sebuah turnamen, tetapi juga menjadi perayaan sepak bola dan semangat yang dihadirkannya di seluruh kawasan.