Bungkam Pakistan, Vietnam Tantang Malaysia di Perebutan Tempat Ketiga FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Vietnam menang 4-2 atas Pakistan pada laga terakhir Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (2/10) sore WIB.

Tantang Malaysia di Perebutan Tempat Ketiga Kemenangan ini membuat Vietnam finis peringkat kedua klasemen Grup B dengan koleksi enam poin.

Thailand keluar sebagai juara grup karena unggul secara head to head atas Vietnam meski sama-sama mengemas tujuh poin.

Baca Juga:Mitchell Baker Pimpin Daftar Top Skor FIFA ASEAN Cup 2026

Vietnam pun akan menghadapi Malaysia dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Sedangkan Thailand menantang tuan rumah Timnas Indonesia di laga pamungkas.

Kedua laga tersebut dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada Senin (5/10).

Baca Juga:FAM Tuntut FIFA Jelaskan Waktu Tambahan Indonesia Lawan Bangladesh

Pakistan Ungguli Vietnam di Babak Pertama Vietnam memegang kemudi permainan sejak menit awal.

Tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut langsung menciptakan peluang pertamanya lewat tendangan Bui Hoang Viet Anh, namun masih bisa diblok pertahanan Pakistan.