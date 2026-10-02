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Andika Rachmansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01.06 WIB

Bungkam Pakistan, Vietnam Tantang Malaysia di Perebutan Tempat Ketiga FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Vietnam menang atas Pakistan pada pertandingan terakhir Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. (FIFA) - Image

Timnas Vietnam menang atas Pakistan pada pertandingan terakhir Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Vietnam menang 4-2 atas Pakistan pada laga terakhir Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (2/10) sore WIB. 

Tantang Malaysia di Perebutan Tempat Ketiga

Kemenangan ini membuat Vietnam finis peringkat kedua klasemen Grup B dengan koleksi enam poin.

Thailand keluar sebagai juara grup karena unggul secara head to head atas Vietnam meski sama-sama mengemas tujuh poin. 

Vietnam pun akan menghadapi Malaysia dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Sedangkan Thailand menantang tuan rumah Timnas Indonesia di laga pamungkas.

Kedua laga tersebut dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada Senin (5/10). 

Pakistan Ungguli Vietnam di Babak Pertama

Vietnam memegang kemudi permainan sejak menit awal.

Tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut langsung menciptakan peluang pertamanya lewat tendangan Bui Hoang Viet Anh, namun masih bisa diblok pertahanan Pakistan

Sementara, Pakistan cukup kesulitan untuk mengembangkan permainannya karena terus ditekan Vietnam.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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