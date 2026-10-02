Mitchell Baker Pimpin Daftar Top Skor FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Penyerang Timnas Indonesia Mitchell Baker menjadi pemimpin dalam daftar top skor sementara FIFA ASEAN Cup 2026.

Dia mencetak lima gol ke gawang Bangladesh pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10).

Lima gol Baker hanya selisih satu gol dari striker Malaysia Bergson yang mengoleksi empat gol.

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Bergson, yang baru memainkan turnamen pertamanya untuk Malaysia, mencetak empat gol dalam dua laga.

Laga pertama saat Malaysia menghadapi Banglades dan menang 3-0.

Bergson menyumbang satu gol untuk Negeri Jiran atas Bangladesh.

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Pada pertandingan keduanya, Bergson mencetak trigol ke gawang Singapura dalam kemenangan 6-0.

Di bawah Baker dan Bergson, terdapat Arif Aiman dari Malaysia yang menempati posisi ketiga dengan koleksi dua gol.