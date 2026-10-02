Mitchell Baker Pimpin Daftar Top Skor FIFA ASEAN Cup 2026

Penyerang timnas Indonesia Mitchell Baker pimpin daftar top skor dengan 5 gol. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - Penyerang Timnas Indonesia Mitchell Baker menjadi pemimpin dalam daftar top skor sementara FIFA ASEAN Cup 2026.
Dia mencetak lima gol ke gawang Bangladesh pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10).
Lima gol Baker hanya selisih satu gol dari striker Malaysia Bergson yang mengoleksi empat gol.
Bergson, yang baru memainkan turnamen pertamanya untuk Malaysia, mencetak empat gol dalam dua laga.
Laga pertama saat Malaysia menghadapi Banglades dan menang 3-0.
Bergson menyumbang satu gol untuk Negeri Jiran atas Bangladesh.
Pada pertandingan keduanya, Bergson mencetak trigol ke gawang Singapura dalam kemenangan 6-0.
Di bawah Baker dan Bergson, terdapat Arif Aiman dari Malaysia yang menempati posisi ketiga dengan koleksi dua gol.
Jumlah gol yang sama juga dicatatkan pemain Thailand Teerasak Poeiphimai.
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Jawa Pos
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