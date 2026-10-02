Alex Eala Tersingkir dari WTA Finals 2026 Setelah Memilih Asian Games daripada China Open

JawaPos.com – Alex Eala tidak lagi memiliki peluang untuk lolos ke WTA Finals 2026 setelah memilih tampil di Asian Games dan melewatkan China Open di Beijing.

Dilansir dari laman Tennis World USA pada Jum'at (2/10), Keputusan tersebut membuat Eala kehilangan kesempatan meraih hingga 1.000 poin peringkat dari turnamen WTA 1000 tersebut, sementara posisinya dalam persaingan sudah tertinggal dari batas kualifikasi.

Sebelumnya, Eala berada di peringkat ke-15 Race to the WTA Finals dengan 2.181 poin, sedangkan posisi kedelapan ditempati Linda Noskova dengan 4.234 poin.

Eala mengetahui bahwa absennya dari China Open dapat berdampak terhadap peluangnya, tetapi memilih mewakili Filipina di Asian Games.

Selain tidak menawarkan poin peringkat WTA, keputusan tersebut juga dapat membuatnya dikenai denda sebesar USD 10.000 atau sekitar Rp179 juta karena China Open merupakan turnamen WTA 1000 yang wajib diikuti.

Eala mengaku tidak mudah mengambil keputusan tersebut, tetapi menilai kesempatan membela negaranya di Asian Games sangat berarti.

Peluang Eala semakin tertutup setelah ia hanya meraih sedikit poin di Singapore Tennis Open dan kehilangan kesempatan memperoleh tambahan poin besar di Beijing.