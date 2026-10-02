Alex Eala Tersingkir dari WTA Finals 2026 Setelah Memilih Asian Games daripada China Open

Alexandra Eala (Instagram @alex.eala)
JawaPos.com – Alex Eala tidak lagi memiliki peluang untuk lolos ke WTA Finals 2026 setelah memilih tampil di Asian Games dan melewatkan China Open di Beijing.
Dilansir dari laman Tennis World USA pada Jum'at (2/10), Keputusan tersebut membuat Eala kehilangan kesempatan meraih hingga 1.000 poin peringkat dari turnamen WTA 1000 tersebut, sementara posisinya dalam persaingan sudah tertinggal dari batas kualifikasi.
Sebelumnya, Eala berada di peringkat ke-15 Race to the WTA Finals dengan 2.181 poin, sedangkan posisi kedelapan ditempati Linda Noskova dengan 4.234 poin.
Eala mengetahui bahwa absennya dari China Open dapat berdampak terhadap peluangnya, tetapi memilih mewakili Filipina di Asian Games.
Selain tidak menawarkan poin peringkat WTA, keputusan tersebut juga dapat membuatnya dikenai denda sebesar USD 10.000 atau sekitar Rp179 juta karena China Open merupakan turnamen WTA 1000 yang wajib diikuti.
Eala mengaku tidak mudah mengambil keputusan tersebut, tetapi menilai kesempatan membela negaranya di Asian Games sangat berarti.
Peluang Eala semakin tertutup setelah ia hanya meraih sedikit poin di Singapore Tennis Open dan kehilangan kesempatan memperoleh tambahan poin besar di Beijing.
Meskipun masih memiliki Wuhan Open dan Hong Kong Open dalam jadwalnya, tambahan poin maksimal dari kedua turnamen tersebut tidak cukup untuk mengejar selisih yang dibutuhkan menuju posisi kualifikasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022