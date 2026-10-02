Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.50 WIB

Alex Eala Tersingkir dari WTA Finals 2026 Setelah Memilih Asian Games daripada China Open

Alexandra Eala (Instagram @alex.eala) - Image

Alexandra Eala (Instagram @alex.eala)

JawaPos.com – Alex Eala tidak lagi memiliki peluang untuk lolos ke WTA Finals 2026 setelah memilih tampil di Asian Games dan melewatkan China Open di Beijing.

Dilansir dari laman Tennis World USA pada Jum'at (2/10), Keputusan tersebut membuat Eala kehilangan kesempatan meraih hingga 1.000 poin peringkat dari turnamen WTA 1000 tersebut, sementara posisinya dalam persaingan sudah tertinggal dari batas kualifikasi.

Sebelumnya, Eala berada di peringkat ke-15 Race to the WTA Finals dengan 2.181 poin, sedangkan posisi kedelapan ditempati Linda Noskova dengan 4.234 poin.

Eala mengetahui bahwa absennya dari China Open dapat berdampak terhadap peluangnya, tetapi memilih mewakili Filipina di Asian Games.

Selain tidak menawarkan poin peringkat WTA, keputusan tersebut juga dapat membuatnya dikenai denda sebesar USD 10.000 atau sekitar Rp179 juta karena China Open merupakan turnamen WTA 1000 yang wajib diikuti.

Eala mengaku tidak mudah mengambil keputusan tersebut, tetapi menilai kesempatan membela negaranya di Asian Games sangat berarti.

Peluang Eala semakin tertutup setelah ia hanya meraih sedikit poin di Singapore Tennis Open dan kehilangan kesempatan memperoleh tambahan poin besar di Beijing.

Meskipun masih memiliki Wuhan Open dan Hong Kong Open dalam jadwalnya, tambahan poin maksimal dari kedua turnamen tersebut tidak cukup untuk mengejar selisih yang dibutuhkan menuju posisi kualifikasi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alexandra Eala Terancam Sanksi WTA Karena Pilih Asian Games daripada China Open 2026 - Image
Sports

Alexandra Eala Terancam Sanksi WTA Karena Pilih Asian Games daripada China Open 2026

Rabu, 16 September 2026 | 01.45 WIB

Lampaui Rekor Yayuk Basuki, Alex Eala Kini Jadi Petenis Asia Tenggara dengan Ranking Tertinggi - Image
Sports

Lampaui Rekor Yayuk Basuki, Alex Eala Kini Jadi Petenis Asia Tenggara dengan Ranking Tertinggi

Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.41 WIB

Link Live Streaming Jessica Pegula vs Alex Eala, Jadwal Final Washington Open 2026 - Image
Sports

Link Live Streaming Jessica Pegula vs Alex Eala, Jadwal Final Washington Open 2026

Senin, 3 Agustus 2026 | 04.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore