Link Live Streaming Jessica Pegula vs Alex Eala, Jadwal Final Washington Open 2026

Simak jadwal dan link live streaming final Washington Open 2026 antara Jessica Pegula vs Alex Eala yang memperebutkan gelar WTA 500. (Flashscore)
JawaPos.com - Jessica Pegula dan Alex Eala akan memperebutkan gelar Washington Open 2026 dalam final yang mempertemukan unggulan teratas melawan bintang muda yang sedang bersinar. Berikut jadwal pertandingan dan cara menyaksikannya.
Jessica Pegula dan Alex Eala saling berhadapan pada final Washington Open 2026. Duel ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan setelah keduanya tampil impresif sepanjang turnamen WTA 500 di Washington, Amerika Serikat.
Pegula melangkah ke partai puncak usai mengalahkan Diana Shnaider dua set langsung 7-5, 6-4. Sementara itu, Eala melanjutkan performa gemilangnya dengan menumbangkan mantan petenis nomor satu dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk memastikan tiket final.
Bagi Pegula, final ini menjadi peluang meraih gelar ketiga musim ini sekaligus menambah koleksi trofinya di Washington.
Di sisi lain, Eala memburu gelar WTA pertamanya setelah mencatat salah satu perjalanan terbaik dalam kariernya.Pertemuan ini juga menjadi duel menarik antara pengalaman Pegula yang kini menghuni papan atas tenis dunia dengan Eala, petenis muda Filipina yang terus mencuri perhatian lewat kemenangan atas sejumlah unggulan sepanjang musim ini.
Turnamen: Final Washington Open 2026 (Mubadala Citi DC Open)
Hari/Tanggal: Senin, 3 Agustus 2026 (WIB)
Perkiraan waktu: Sekitar pukul 01.30 WIB (tidak sebelum 14.30 EDT)
Venue: William H.G. FitzGerald Tennis Center, Washington DC, Amerika Serikat
Alex Eala menjadi kejutan terbesar di Washington Open 2026. Petenis muda asal Filipina itu memastikan tempat di partai puncak setelah menumbangkan mantan petenis nomor satu dunia Naomi Osaka dengan skor 6-4, 6-2 pada babak semifinal.
Kemenangan tersebut melanjutkan performa impresif Eala sepanjang turnamen. Final di Washington menjadi kesempatan besar bagi petenis berusia 21 tahun itu untuk memburu gelar WTA pertama dalam karier profesionalnya sekaligus melanjutkan tren positifnya di level elite.
Jessica Pegula melangkah ke final dengan status unggulan teratas sekaligus juara bertahan. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke partai puncak setelah mengalahkan Diana Shnaider dua set langsung 7-5, 6-4 pada semifinal.
Bagi Pegula, final Washington Open 2026 menjadi peluang mempertahankan gelar sekaligus menambah koleksi trofi musim ini. Bermain di hadapan publik sendiri juga menjadi keuntungan tersendiri saat menghadapi Alex Eala dalam perebutan gelar juara.
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