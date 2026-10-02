Daniil Medvedev Amankan Gelar Hangzhou Open usai Taklukkan Andrey Rublev 2 Set

Daniil Medvedev (Flashscore)
JawaPos.com – Daniil Medvedev mengamankan gelar Hangzhou Open setelah mengalahkan sesama petenis Rusia, Andrey Rublev, dengan skor 7-5, 6-4 pada pertandingan final di Tiongkok.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (1/10), Kemenangan tersebut menjadi gelar ketiga Medvedev sepanjang tahun ini sekaligus memperpanjang catatan positifnya di turnamen tersebut.
Daniil Medvedev yang diketahui pernah menduduki peringkat satu dunia itu kini menempati peringkat keenam dunia.
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Medvedev tampil konsisten menghadapi Rublev yang berstatus unggulan ke-24 dunia dalam pertandingan final tersebut.
Pada set pertama, persaingan berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5 sebelum kesalahan Rublev memberikan kesempatan bagi Medvedev untuk merebut keunggulan.
Medvedev kemudian kembali mendapatkan keuntungan pada gim pertama set kedua setelah Rublev kehilangan servis dan kesulitan mengejar ketertinggalan.
Gelar Hangzhou Open menjadi trofi pertama Medvedev sejak meraih gelar Dubai pada Februari lalu. Keberhasilan tersebut juga menjadi gelar ke-24 sepanjang kariernya di tingkat tur profesional.
Sementara itu, kemenangan atas Rublev menegaskan dominasi Medvedev dalam pertandingan sesama petenis Rusia sekaligus mengantarkannya meraih trofi Hangzhou Open.
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Jawa Pos
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