Rizka Perdana Putra
11 April 2026, 02.55 WIB

Petenis Rusia Kalah Double Bagel, Daniil Medvedev Banting Raket Tujuh Kali di Monte-Carlo Masters

Daniil Medvedev. (Dok. Monte Carlo Open)

JawaPos.com - Petenis pria terbaik Rusia saat ini, Daniil Medvedev, tak mampu menyembunyikan frustasinya saat menghadapi Matteo Berrettini (Italia) di Monte-Carlo Masters kemarin (9/4). Medvedev kalah 0-6 di set pertama hanya dalam waktu 25 menit. 

Saat situasi tak kunjung membaik di set kedua, petenis ranking kesepuluh ATP itu kemudian meluapkan kekesalannya dengan membanting raket hingga tujuh kali dalam rentang waktu 40 detik. Laga babak 32 besar di Monte Carlo Country Club itu bisa jadi salah satu momen paling buruk bagi Medvedev.

Dia akhirnya kalah telak 0-6, 0-6, sekaligus jadi kekalahan double bagel untuk kali pertama sepanjang karier. 

Hasil itu seolah berbanding terbalik dengan capaian Medvedev awal musim ini. Sebelum memulai musim tanah liat di Monte-Carlo, dia sempat meraih gelar juara di Brisbane International dan Dubai Tennis Championships. Medvedev pun tak memahami penyebab penurunan performanya. 

”Saya merasa baik selama sesi latihan, bahkan saya tidak kalah satu set pun. Namun, selama pertandingan, saya tidak bisa mengendalikan apa pun,” kata Medvedev kepada media Rusia, Bolshe.

”Saya tidak tahu apakah saya harus menganalisis apa yang terjadi atau hanya melupakannya dengan cepat,” imbuh juara grand slam US Open 2021 tersebut. 

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Daniil Medvedev Nikmati Perjalanan ala Film Hollywood, Petenis Rusia Terjebak di Bandara Dubai Jelang Indian Wells Open 2026 - Image
Sports

Daniil Medvedev Nikmati Perjalanan ala Film Hollywood, Petenis Rusia Terjebak di Bandara Dubai Jelang Indian Wells Open 2026

07 Maret 2026, 19.12 WIB

Final Dubai Open Bergulir Di Tengah Rudal Iran vs AS-Israel, Petenis Rusia Daniil Medvedev Juara Tanpa Bertanding - Image
Sports

Final Dubai Open Bergulir Di Tengah Rudal Iran vs AS-Israel, Petenis Rusia Daniil Medvedev Juara Tanpa Bertanding

02 Maret 2026, 17.40 WIB

Putin Umumkan Gencatan Senjata dengan Ukraina Selama Libur Paskah - Image
Internasional

Putin Umumkan Gencatan Senjata dengan Ukraina Selama Libur Paskah

10 April 2026, 16.13 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

