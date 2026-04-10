Petenis Rusia Kalah Double Bagel, Daniil Medvedev Banting Raket Tujuh Kali di Monte-Carlo Masters

JawaPos.com - Petenis pria terbaik Rusia saat ini, Daniil Medvedev, tak mampu menyembunyikan frustasinya saat menghadapi Matteo Berrettini (Italia) di Monte-Carlo Masters kemarin (9/4). Medvedev kalah 0-6 di set pertama hanya dalam waktu 25 menit.

Saat situasi tak kunjung membaik di set kedua, petenis ranking kesepuluh ATP itu kemudian meluapkan kekesalannya dengan membanting raket hingga tujuh kali dalam rentang waktu 40 detik. Laga babak 32 besar di Monte Carlo Country Club itu bisa jadi salah satu momen paling buruk bagi Medvedev.

Dia akhirnya kalah telak 0-6, 0-6, sekaligus jadi kekalahan double bagel untuk kali pertama sepanjang karier.

Hasil itu seolah berbanding terbalik dengan capaian Medvedev awal musim ini. Sebelum memulai musim tanah liat di Monte-Carlo, dia sempat meraih gelar juara di Brisbane International dan Dubai Tennis Championships. Medvedev pun tak memahami penyebab penurunan performanya.

”Saya merasa baik selama sesi latihan, bahkan saya tidak kalah satu set pun. Namun, selama pertandingan, saya tidak bisa mengendalikan apa pun,” kata Medvedev kepada media Rusia, Bolshe.